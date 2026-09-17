Izvedena prva operacija zamjene zgloba koljena uz primjenu robotske tehnologije

Stručnjaci su na ruskom ostrvu Sahalin prvi put izveli seriju operacija zamjene zgloba kolena uz upotrebu savremenog robotskog sistema, saopštila je regionalna vlada, prenijeli su ruski mediji.

“Hirurgija uz pomoć robota predstavlja jednu od najnaprednijih tehnologija u savremenoj ortopedskoj hirurgiji. Hirurg samostalno planira zahvat i postavlja markere, dok sistem pomaže u preciznom pozicioniranju komponenti implantata”, navodi se u saopštenju.

Vodeći specijalista Federalnog centra za traumatologiju, ortopediju i endoprotetiku iz Barnaula, Vadim Golnik, doputovao je na ostrvo radi izvođenja demonstracionih zahvata.

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Kao prednosti robotskog sistema, stručnjaci ističu individualizovan pristup svakom pacijentu uz uvažavanje anatomskih karakteristika, kao i preciznost postavljanja implantata i brži oporavak.

Ove jedinstvene operacije izvode se u Sahalinskoj oblasti u okviru razvoja hirurškog medicinskog klastera.

Projekat se sprovodi od početka 2026. godine na inicijativu gubernatora Sahalinske oblasti Valerija Limarenka, podsjetila je ruska agencija, prenosi Sputnik Srbija.