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Proizvodnja čokolade u opasnosti: Klimatske promjene utiču na usjeve

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17.09.2026 21:33

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Чоколада је посластичарски производ који се прави од какаа, масти, заслађивача и других додатака. Најчешће се производи у облику табли. У неким државама, посебно у Мексику, доста се користи чоколада у облику пића у води или некој другој течности
Foto: pexels/Polina Tankilevitch

Suša nije jedini klimatski izazov sa kojim se suočavaju uzgajivači kakaa. Bolja upozorenja prije ekstremnih kiša mogla bi im pomoći da zaštite usjeve.

Uzgajivači kakaa u Zapadnoj Africi ne mogu spriječiti jaku kišu da ošteti njihove usjeve. Međutim, možda će moći da predvide rizik i da se pripreme, štiteći tako i svoja sredstva za život i svoje biljke — izvor jedne od najvoljenijih namirnica na svijetu.

Naučnici sa Harvardskog univerziteta i Univerziteta u Gani kažu da bi klimatski obrasci velikih razmera mogli učiniti neke prijetnje po kakao predvidljivim mjesecima unapred, dajući poljoprivrednicima vrijeme da reaguju.

Drveće kakaa živi decenijama i uspješna žetva zavisi od dugog niza cvjetanja, oprašivanja i razvoja mahuna. Premalo ili previše kiše u pogrešnom trenutku može oštetiti usjev do kraja sezone.

„Suša je stvarna pretnja za kakao i to je dobro utvrđeno. Ono što nije bilo tako jasno jeste drugi ekstrem — previše kiše. Ispostavilo se da je velika kiša koja pada tokom cvjetanja — ili koja pogoduje širenju gljivičnih bolesti tokom cvjetanja i ranog razvoja mahuna — isto tako važna“, kažu istraživači. „U Gani smo otkrili da višak kiše tokom vlažne sezone, zajedno sa sušom u sušnoj sezoni, objašnjava oko dve trećine oscilacija u žetvi kakaa“.

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Rezultujuća nestabilnost cijena — cijene sirovog kakaa su se utrostručile 2024. godine — pogađa ljubitelje čokolade, što se pokazuje u višim cijenama, manjim gramažama ili izmenjenim recepturama.

Pošto je kakao naročito ranjiv u određenim fazama svog ciklusa rasta, prilagođavanje mora biti precizno. Kontrola bolesti može se tempirati oko perioda jakih kiša, naročito ako se obezbede prognoze koje daju dovoljno vremena za pripremu — što je kapacitet na čijem razvoju se trenutno radi.

„Nadamo se da će naši nalazi pomoći u smanjenju budućeg oštećenja usjeva, možda putem više pokrivača da bi se cvjetovi zaštitili od kiše ili pomoću zadržavanja više opalog lišća da bi se sprečilo prskanje koje prenosi infekciju sa zemljišta na mahune“, kažu naučnici.

Uzgajivači su odavno zabrinuti zbog suše, a prethodne studije su upozorile da bi porast temperatura mogao učiniti neke oblasti za uzgoj kakaa manje pogodnim. Međutim, ova studija otkriva da prosečne padavine i prosječne temperature zanemaruju štetu uzrokovanu kratkim, intenzivnim naletima kiše.

U Gani najštetnije kiše padaju tokom vlažne sezone od aprila do juna, kad drveće kakaa cveta i kad počinju da se formiraju mlade mahune. Kasnije, tokom sušnog perioda od novembra do februara, previše mala količina kiše može nanijeti štetu dok mahune nastavljaju da se razvijaju.

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Istraživači su se zapitali da li je Gana izuzetak. Posmatrali su još dva velika proizvođača na drugim kontinentima, Ekvador i Indoneziju, i otkrili sličan obrazac: godine sa većim kišama u vlažnoj sezoni imale su tendenciju da budu lošije za kakao.

Zato je prognoza važna. Kiše koje nanose štetu kakau povezane su sa većim klimatskim obrascima, kao što su El Ninjo ili promjene temperature površine Atlantika. Stoga neke loše godine mogu biti predvidljive prije nego što se šteta dogodi — dovoljno rano da uzgajivači budu upozoreni. Na primjer, trenutno se razvija snažan El Ninjo, što obično uzrokuje velike padavine u priobalnom Ekvadoru i sušnije vrijeme širom Zapadne Afrike i Indonezije.

Takođe, u pozadini se skriva potencijal za znatne promjene u tajmingu i obrascu kiše kao posledica klimatskih promjena. Trenutni klimatski modeli, pak, muče se da efikasno predstave klimatologiju padavina iznad Zapadne Afrike, a kamoli kako će se menjati u narednim decenijama.

Uz studiju idu napomene. Kiša nije jedini problem sa kojim se suočavaju uzgajivači kakaa u Gani. Staro drveće, iskopavanje zlata, krijumčarenje, troškovi đubrenja, štetočine i bolesti mogu dovesti do smanjene proizvodnje. Podaci o kiši takođe ne registruju uvijek dobro najveće padavine, a baš to su najvažniji događaji.

Ipak, studija objašnjava klimatsku prijetnju. Budućnost kakaa ne zavisi samo od toplijeg svijeta. Zavisi i od toga kad kiša pada, koliko jako pada i da li uzgajivači mogu da se prilagode tim ekstremima.

(telegraf)

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suša

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kakao

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