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Napravljen senzor za otkrivanje sintetičkih hormona u biološkim uzorcima

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17.09.2026 16:01

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Лабораторија је специјално опремљена просторија или зграда која служи за извођење научних истраживања, мјерења, експеримената и тестирања.
Foto: pexels/Pilan Filmes

Naučnici Tomskog politehničkog univerziteta (TPU), u okviru međunarodne naučne saradnje, razvili su precizan i pristupačan elektrohemijski senzor koji omogućava istovremeno određivanje nivoa prednizona i prednizolona u biološkim uzorcima, saopštilo je rusko Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja.

Prema navodima Ministarstva, senzor bi mogao da se koristi za praćenje efikasnosti terapije, određivanje odgovarajuće doze lijekova, kliničku dijagnostiku, kao i za otkrivanje dopinga kod sportista, prenosi TASS.

Novi senzor zasnovan je na nanokompozitu od višeslojnih ugljeničnih nanocevi i ugljeničnih kvantnih tačaka. Ispitivanja na krvnom serumu, kojem je dodata mešavina hormona, pokazala su visoku preciznost, navodi se u saopštenju.

Prednizon i njegov metabolit prednizolon često se koriste u liječenju zapaljenskih, autoimunskih i alergijskih bolesti. Budući da tokom sinteze ili skladištenja mogu međusobno da prelaze iz jednog oblika u drugi, istovremeno određivanje koncentracije oba steroida važno je za praćenje terapije i određivanje odgovarajuće doze.

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Istraživači navode da senzor može da detektuje hormone u koncentracijama od četiri do šest nanomola, dok funkcioniše u opsegu od 0,02 do 2,0 mikromola.

Otporan je na smetnje i zadržava više od 91 odsto signala i nakon 20 dana.

Na uzorcima krvnog seruma tačnost analize iznosila je između 97 i 102 odsto, a dobijeni rezultati poklapali su se sa referentnom metodom, navode istraživači. U razvoju su učestvovali naučnici iz Tomska, Češke i Indije.

Rezultati istraživanja objavljeni su u naučnom časopisu, a projekat je podržan kroz državni program "Nauka" i federalni program ruskog Ministarstva nauke i visokog obrazovanja "Prioritet 2030" u okviru nacionalnog projekta "Mladi i djeca", prenosi Tanjug.

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