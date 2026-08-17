Novi pristup u liječenju Alchajmerove bolesti: Poboljšanja vidljiva poslije tri mjeseca

Značajan napredak u proučavanju i liječenju Alchajmerove bolesti ostvarili su ruski naučnici, koji su predložili i primijenili novi pristup zasnovan na selektivnom uklanjanju određenih supstanci.

"Stručnjaci u Kliničkoj bolnici Univerziteta Sečenov su pioniri u novoj strategiji liječenja pacijenata sa Alchajmerovom bolešću - selektivnoj plazma sorpciji ekstracelularne DNK", navodi se u saopštenju koje je objavila agencija TASS.

Novi pristup je testiran u pilot kliničkom ispitivanju. Tok liječenja se sastojao od tri sesije, razmaknute dva do tri dana. Pacijenti su procjenjeni pre i poslije liječenja korišćenjem neuropsihološkog testiranja, analize biomarkera cerebrospinalne tečnosti i magnetna rezonanca mozga. Tri mjeseca nakon liječenja, specijalisti su zabilježili poboljšanja u pamćenju, pažnji i brzini obrade informacija, kao i pozitivnu dinamiku u svakodnevnom funkcionisanju pacijenata mjereno ADCS-MCI skalom, navodi se u izvještaju.

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Kod Alchajmerove bolesti trenutno se koriste lijekovi koji mogu da poboljšaju kognitivne funkcije, dok se terapije zasnovane na mono i poliklonalnim antitelima i dalje proučavaju, ali imaju ograničenu efikasnost i mogu izazvati značajne neželjene efekte, kažu stručnjaci.

Ruski naučnici su zato usmjerili pažnju na neutrofilne ekstracelularne zamke (NET), strukture koje nastaju djelovanjem odbrambenih ćelija organizma i koje, kada ih ima previše, mogu da podstaknu upalu, povećaju propustljivost krvnih sudova i doprinesu nagomilavanju β-amiloida i oštećenju neurona. Njihov novi pristup zasniva se na selektivnom uklanjanju iz krvne plazme ekstracelularne DNK i povezanih inflamatornih faktora, čime bi se smanjilo sistemsko zapaljenje kod pacijenata.

Prema riječima stručnjaka, ranije nisu postojale metode koje bi mogle da selektivno smanje opterećenje ekstracelularnih zamki neutrofila i cirkulišuće ekstracelularne DNK kod pacijenata sa Alchajmerovom bolešću.

(rt balkan)