Logo

Minić: Moramo štititi naše ljude i pokazati da nećemo tolerisati pritiske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 16:29

Komentari:

1
предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Republika Srpska mora da štiti svoje ljude i pokaže da neće tolerisati pritiske i uvrede na nacionalnoj osnovi, ističući da se odnos prema studentu ne smije zasnivati na mržnji kao što je slučaj u Federaciji BiH.

- Srećan sam da mi nismo takvi i ne bismo radili to djetetu, studentu. Oni tu svoju mržnju u FBiH svaki dan pretaču u agresiju, što je loše. Mislim da sami sebi štete i pokazuju da bilo kakav normalan život u državnoj, društvenoj ili bilo kakvoj zajednici ne postoji - izjavio je Minić novinarima u Šekovićima, povodom slučaja Teodore Drinjak koja studije nastavlja u Banjaluci nakon pritisaka i uvreda na nacionalnoj osnovi tokom studiranja u Sarajevu.

Теодора Дрињак

Društvo

Stanišić i Igor Dodik pomogli Teodori Drinjak da nastavi studije u Banjaluci

Minić kaže da u FBiH veličaju nekoga ko je njima heroj, bez obzira na to što je ta osoba vršila zločine nad Srbima, ali da se čak i na to iz Republike Srpske ne odgovara mržnjom.

- I tu se razlikujemo. Mi nemamo mržnju. Evo, prvi ja nemam mržnje, ali u svakom slučaju moramo shvatiti da moramo štititi naše ljude i pokazati da to nećemo tolerisati - poručio je Minić.

Nakon što je Srna objavila priču o studentu Teodori Drinjak sa Pala, koja je zbog disciplinskog postupka na fakultetu u Sarajevu odlučila da nastavak studija potraži u Banjaluci, pomoć njenoj porodici pružili su narodni poslanik Aco Stanišić i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Теодора Дрињак

Društvo

Teodora Drinjak zbog uvreda i pritisaka u Sarajevu studiranje nastavlja u Banjaluci

Teodora Drinjak sa Pala odlučila je da studiranje nastavi na banjalučkom Univerzitetu nakon što je protiv nje pokrenut disciplinski postupak po prijavi Asocijacije studenata i izvjesnog "Benjamina" zbog objave na njenom nalogu na društvenim mrežama.

Da nastavi studiranje u Banjaluci odlučila se nakon što je protiv nje na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pokrenut disciplinski postupak zbog objave na njenom privatnom nalogu na društvenim mrežama.

Ona je objavila stih pjesme "Đenerale" - "Nek` je tvojoj majci hvala", ispisan ćirilicom, što je zasmetalo njenim dojučerašnjim kolegama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Teodora Drinjak

Savo Minić

Komentari (1)

Više iz rubrike

Република Српска и Србија ускоро ће бити повезане и возом

Društvo

Republika Srpska i Srbija uskoro će biti povezane i vozom

2 h

2
Новац

Društvo

Ovo su prve dvije osobe koje dobijaju povrat PDV-a na nekretninu

5 h

0
пелет дрво сировина енергент ватра гријање

Društvo

Poskupio čak 150 odsto: Evo koliko košta tona peleta

6 h

0
контрола пасоша, гранична контрола, пасошка контрола, Гранична полиција БиХ

Društvo

Različita adresa u dokumentima prava problem? Saznajte šta treba provjeriti

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

04

Afrika puca na dva dijela: Naučnici kažu da se proces odvija brže nego što se ranije mislilo

17

58

Dodik: Više od 180 ratnika Islamske države se vratilo u BiH, ne možemo da budemo naivni

17

48

Među poginulima u avionskoj nesreći u Alpima i milioner

17

43

Dodik nakon sastanka sa Netanjahuom: Srpska može da računa na Izrael kao partnera

17

34

Populacije 45% vrsta ptica selica u opadanju: Svaka deveta vrsta u opasnosti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima