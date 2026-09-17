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Republika Srpska i Srbija uskoro će biti povezane i vozom

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17.09.2026 15:50

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Република Српска и Србија ускоро ће бити повезане и возом
Foto: Facebook / zeljeznicerepublikesrpske

Republika Srpska i Srbija od decembra bi ponovo trebalo da budu povezane međunarodnom putničkom željezničkom linijom, i to na relaciji Zvornik Novi - Beograd centar , a vozovi će, prema najavama, saobraćati svakodnevno.

Dragan Zelenković vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske i Ljubiša Pejičić, vršilac dužnosti generalnog direktora Srbijavoza a.d. sastali su se danas u Beogradu, gdje su zajedno sa svojim saradnicima na radnom sastanku tokom putovanja brzim vozom "Soko" na relaciji Beograd - Subotica, dogovorili početak saobraćanja putničke linije koja će ponovo željeznicom povezivati Srpsku i Srbiju.

Tokom više nego prijatnog putovanja od Beograda do Subotice, Zelenković je podijelio svoje utiske, ali i doživljaj kompletnog stručnog tima ispred Željeznica Republike Srpske.

- Ovo su i naši ciljevi ka kojima težimo. Nove pruge i moderni brzi vozovi na prugama Srpske. Kapitalnim ulaganjem dostići standarde, koji će zasigurno vratiti i putnike u vozove u Srpskoj, to je ono što je dio naše strategije za budućnost - naglasio je Zelenković.

Članovi uprava Željeznica Republike Srpske i Srbijavoza a.d. u Beogradu su definisali završne korake ka realizaciji uvođenja u saobraćaj međunarodne željezničke putničke linije na relaciji Beograd centar - Zvornik Novi, koji će po najavama sa sastanka iz Beograda zaživeti u decembru sa novim Redom vožnje 2026/2027. godine.

- Nakon našeg preliminarnog sastanka koji je održan u aprilu u Doboju, kada smo i najavili mogućnost uvođenja putničkog voza od Zvornika do Beograda i obratno, danas smo sa kolegama iz Srbijavoza definisali sve tehničko materijalne detalje za uspostavljanje prve međunarodne linije i povezivanja željeznicom sa Srbijom nakon dugo godina - istakao je nakon sastanka Zelenković.

Najavio je da će putnički voz na relaciji Beograd centar - Zvornik Novi saobraćati svakodnevno, u jutarnjem terminu iz Zvornika za Beograd i u popodnevnim iz Beograda za Zvornik. Tačna vremena polazaka biće utvrđena tokom izrade Reda vožnje za 2026/2027. godinu.

Povezivanje istočnog dijela Republike Srpske sa Republikom Srbijom željezničkom putničkom linijom, od velikog je značaja za stanovništvo prije svega zvorničke regije, koji su u proteklim godinama svakodnevno koristili druge vidove prevoza putujući u Beograd, izražavajući žal i čekajući ponovni povratak najpovoljnijeg, najbezbjednijeg i ekološki najprihvatljivijeg vida prevoza.

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Tagovi :

Voz

Željeznice Republike Srpske

Srbijavoz

Srbija

Republika Srpska

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