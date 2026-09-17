Dodik: Kada se brani kućni prag, preci i potomci srpski vojnik postaje tvrđava

Za srpski narod granica nikad nije bila samo administrativna linija na karti, već krvava linija odbrane postojanja, opstanka i posljednja brana i bedem pred nasrtajima neprijatelja čiji je cilj bio samo jedan - da se srpski narod sa ovih prostora iskorijeni, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

Povodom centralne manifestacije obilježavanja 31 godine od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije, koja će biti održana sutra u Novom Gradu, Dodik je izjavio Srni da su na taj dan naši pogledi sa posebnim pijetetom i ponosom, ali i tugom zbog stradalih srpskih boraca i civila, usmjereni ka sjeverozapadu Republike Srpske, mjestu gdje su u najtežim danima srpski borci bili neprobojni zid.

"Bilo je to vrijeme kada je taj dio granice naše Republike doveden u pitanje, a time i sam opstanak Srpske. Mnogobrojna hrvatska i muslimanska vojska nastojala je da probije našu liniju odbrane, da prodre duboko u našu teritoriju, otme srpske opštine Novi Grad, Kozarsku Dubicu, Kostajnicu i Gradišku i zauvijek izbrišu tragove vjekovnog postojanja Srba na tom prostoru.

Iako mnogo opremljeniji i brojčano nadmoćniji nisu računali na snagu, ponos i odvažnost srpskih boraca, posebno kada brane kućni prag, porodice, krsnu slavu, grobove predaka i pravo na ime i vjeru. Kada se istovremeno brani život, preci i potomci onda srpski borac postaje snažan kao tvrđava, a svaka kota neosvojiva planina. Takav je Srbin i u Krajini, i u Hercegovini, na Romaniji, u Semberiji, Posavivini, Podrinju koji je znao i zna kako se brani Republika Srpsku", naglasio je Dodik.

On je rekao za Srnu da je svaka tačka na sjeverozapadu Srpske, od Novog Grada, Kozarske Dubice, Gradiške do Kostajnice, postala spomenik ljudskoj hrabrosti, jer na svakoj od njih branjen je opstanak Republike Srpske.

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"Otpor neprijateljskim jedinicama nije bio motivisan osvajanjem tuđeg, već nasušnom potrebom da sačuvaju svoje, da odbrane Republiku Srpsku i svoj narod. Naš rat je bio Odbrambeno-oslobodilački, a ne osvajački. Branila se teritorija, svoj narod, nejač, branila se Republika Srpska koju smo stvorili u miru kada su dojučerašnje komšije nastojale da nas obesprave i pretvore u nacionalnu manjinu", podsjetio je Dodik.

On je poručio da danas kada živimo slobodno, kada imamo svoju Republiku Srpsku i svoje institucije, moralni imperativ svih nas je da nikada ne zaboravimo ko je omogućio da budemo tu gdje jesmo, da živimo u slobodi.

"Najveći heroji su oni čiji su snovi utkani u temelje Republike Srpske. Njihova žrtva je svjetionik koji nam kazuje u kom pravcu treba ići i podsjetnik da se Republika Srpska mora voljeti, čuvati i braniti svakog dana, odgovorno i ponosno, jer sloboda nije dar koji se jednom dobija i traje zauvijek. Ona je trajan proces.

Braniti granicu danas znači čuvati naše institucije, jačati ekonomiju, zdravstvo, obrazovanje, privredu, njegovati našu kulturu, jezik i tradiciju. Braniti granicu znači graditi zemlju u kojoj je porodica temelj društva, u kojoj su majke poštovane, djeca i mladi imaju obezbijeđeno školovanje, roditelji radna mjesta. Graditi zemlju kojom se ponosimo i u kojoj naša djeca vide sigurnu luku", istakao je Dodik.

Zato republičke institucije, kaže Dodik, ulažu maksimalne napore da stvore što bolje uslove za život svih naših građana i svakog dijela Republike Srpske kako bi bila što bolja, jača i naprednija.

"To je naš cilj na kojem svakodnevno radimo, jer smo to dužni stvaraocima Republike Srpske koji su u veoma izazovnim vremenima donosili važne odluke za njenu budućnost, našim borcima, stradalnicima i narodu koji je morao da napusti svoje domove i nakon izbjeglištva ostao u Republici Srpskoj gdje je svoj život nastavio iznova.

Zajedno smo prošli kroz veoma turbulentna vremena i nastavljamo dalje okupljeni oko jednog cilja - očuvanja Republike Srpske, jer znamo šta radimo za Republiku i naš narod i znamo da damo odgovor za budućnost tako što ćemo graditi moćnu i jaku Republiku Srpsku", poručio je Dodik.

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Centralna manifestacija obilježavanja Dana odbrane od agresije hrvatske vojske na zapadne granice Republike Srpske biće održana sutra u Novom Gradu, u organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicija Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra, 1995. godine u 9.25 časova. Tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 lica, 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP-a. Ranjeno je 17 civila, tri vojnika i jedan pripadnik MUP-a.

Pripadnici Vojske Republike Srpske su 19. septembra 1995. godine potisnuli Hrvatsku vojsku preko Une.

Na mjestu gdje je poginulo najviše civila i vojnika, u naselju Tunjica, gdje su pripadnici hrvatskih snaga prešli na području opštine Novi Grad, podignuto je spomen-obilježje koje je osveštano 2010. godine.

Na području zapadnokrajiških opština Kozarske Dubice, Novog Grada i Kostajnice, 18. i 19. septembra 1995. godine, u hrvatskoj agresiji su ubijena 104 lica, od kojih 54 civila, 44 pripadnika oružanih snaga Republike Srpske i šest pripadnika MUP-a Srpske.

Naselja i gradovi pretrpjeli su velika razaranja i štetu, a prema podacima opštinskih komisija, procijenjena materijalna šteta u Novom Gradu je 83,3 miliona KM, u Kozarskoj Dubici 50,4 miliona KM, a u Kostajnici 40 miliona KM, prenosi Srna.

Odbrana zapadnokrajiških opština od hrvatske agresije smatra se događajem značajnim za odbranu Republike Srpske i odlukom Vlade Srpske svrstan je među najznačajnije datume novije srpske istorije.