Minić: Biće nastavljena ulaganja u ergelu "Vučijak

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je danas nastavak ulaganja u ergelu "Vučijak" u Prnjavoru, koja, kako je ocijenio, raspolaže izuzetnim potencijalom, posebno kada je riječ o lipicanerima.

"U svijetu imamo oko 120 linija ove vrste konja, a ovdje imamo šest, pa možete misliti o kakvom potencijalu se radi", rekao je Minić, koji je danas u Prnjavoru prisustvovao obilježavanju 80 godina postojanja ergele "Vučijak".

On je pohvalio rukovodstvo ergele i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zbog rješavanja problema u ovoj javnoj ustanovi, posebno kada je riječ o nabavci hrane i vakcinaciji grla.

Minić je naveo da ergela sada sopstvenim sredstvima i mehanizacijom obezbjeđuje hranu za konje, a riječ je o 100 tona zobi i oko 150 bala sijena.

Premijer Srpske je najavio i nabavku mašine za šetnju konja, čime će biti smanjena potreba za angažovanjem ljudstva na tim poslovima, kao i nastavak ulaganja u turističke kapacitete i sanaciju objekata.

"Mislim da sada možemo reći da ergela funkcioniše onako kako bi trebalo, a nastojaćemo da bude na nivou koji uistinu zaslužuje", rekao je Minić.

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On je dodao da Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo daju maksimalnu podršku ergeli, uz pohvale svim zaposlenima i onima koji su u najtežim vremenima obezbijedili da ova javna ustanova radi.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je prisustvovala obilježavanju jubileja, istakla je da je ergela "Vučijak" zaštitni znak Prnjavora, te izrazila zadovoljstvo što su institucije reagovale kada je bilo najteže.

Ona je podsjetila da je Vlada Republike Srpske kupila ergelu u periodu kada je bilo neizvjesno njeno dalje postojanje, te da su izdvajana sredstva za hranu, sanaciju objekata i sve što je bilo neophodno za njeno funkcionisanje.

"Drago mi je jer znam koliko Prnjavorčani uvijek ukazuju na važnost očuvanja ergele, što razumiju i institucije Republike Srpske", rekla je Cvijanovićeva, prenosi Srna.