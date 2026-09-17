Cvijanović: Zastoj u pregovorima sa EU najviše zbog Sarajeva

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je do zastoja u pregovorima sa EU došlo jer se nije mogao postići dogovor, dijelom i zbog odnosa EU, a najviše zbog Sarajeva koje je htjelo da komanduje cijelim procesom.

Cvijanovićeva je navela da su kolege iz Sarajeva željele da isključe ono što je po nadležnostima Republika Srpska i da nametnu svoju volju i kažu da su jedino oni nadležni za evropski put.

Ona je dodala da niko ne može reći kada se nastavak pregovora sa EU može očekivati, ali da je zatišje evidentno.

Cvijanovićeva je novinarima u Prnjavoru rekla da danas nijedna politička partija ne izlazi sa pričom o tome šta treba uraditi na evropskom putu i ne govori da je u okviru njene platforme kojom se nudi biračima to jedno od prioritetnih pitanja ili pitanja kojim se uopšte bave.

(Srna)