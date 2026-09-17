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Kojić i Vulićeva podnijeli krivičnu prijavu protiv Cerića zbog izazivanja rasne i vjerske mržnje

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17.09.2026 15:19

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Којић и Вулићева поднијели кривичну пријаву против Церића због изазивања расне и вјерске мржње
Foto: Printscreen/Youtube/Hayat

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić i Sanja Vulić podnijeli su Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv bivšeg poglavara Islamske zajednice BiH Mustafe Cerića zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Kojić i Vulićeva u prijavi navode da je Cerić na svom "Fejsbuk" profilu objavio sadržaj kojim nedvosmisleno i jasno negira postojanje srpskih žrtava, odnosno grubo umanjuje i pokušava opravdati zločine utvrđene pravosnažnim presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i sudova u Republici Srpskoj i BiH.

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U prijavi su citirane Cerićeve objave "gledajte naše žrtve kako ne biste vidjeli naše zločine", te "upravo zato povezivanje savremene Italije sa fašizmom ne bi trebalo iznositi kao tvrdnju bez dokaza", aludirajući na to da je kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske pod nazivom "Upoznajte srpske žrtve" fašistička.

Kako je navedeno, Cerić ovu kampanju naziva "ratom protiv istine", čime apsolutno negira da su slike srpskih žrtava vjerodostojne, odnosno da su srpske civilne žrtve postojale u građanskom ratu, iako za to postoje sudske presude.

- Sam naslov "Apel dana – Ne čekamo ponovo da nam drugi broje mrtve" sadrži skriveni poziv na ponovni oružani sukob između tri naroda i dva entiteta - navode Kojić i Vulićeva u prijavi.

Oni ukazuju da se u tekstu objavljenom na "Fejsbuku" može vidjeti da Cerić poziva pripadnike svog naroda na pripravnost, jer osjeća da se sprema novi sukob zato što prema njegovom mišljenju "dešava se nekakva atmosfera u društvu" koja priliči predratnim stanjima, a čega zapravo u tom društvu uopšte nema.

Ističu da najopasniji dio teksta glasi - "Od Sarajeva do Novog Pazara, od Prizrena do Zagreba, od Mostara i Tuzle do evropskih i američkih sjedišta naše dijaspore, potrebno je uspostaviti ozbiljan, odgovoran i trajan okvir savjetovanja. Ne još jedan skup za fotografisanje, ne novu govornicu za stranačke obračune i ne sabor jednoumlja, nego zajednički stol nacionalne odgovornosti. Na njemu se mora oblikovati strategija demokratske, političke, pravne diplomatske, ekonomske i sigurnosne zaštite Bošnjaka i BiH".

- U ovom dijelu teksta vidi se svenacionalni poziv Bošnjacima u borbi protiv nekog fiktivnog srpskog neprijatelja, te negiranje stavova BiH o teritorijalnom integritetu Republike Srbije i stvaranje nekog novog probošnjačkog projekta. On takvo okupljanje naziva borbom "protiv mogućnosti ponavljanja zločina" - navodi se u prijavi.

S obzirom na sve navedeno, podnosioci prijave pozvali su Tužilaštvo BiH da ispita postojanje osnova sumnje u izvršenju krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, te da hitno pokrene istragu protiv Cerića u skladu sa načelom pravičnosti i oprezom da bi ovakvi tekstovi i eventualni javni govori mogli dovesti do činjenja težih krivičnih djela, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Mustafa Cerić

Sanja Vulić

Krivična prijava

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