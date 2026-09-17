Prevoznici u Njemačkoj uputili pismo Mercu zbog rasta cijena dizela

Njemačko savezno udruženje za drumski prevoz, logistiku i odlaganje otpada uputilo je otvoreno pismo njemačkom kancelaru Fridrihu Mercu zbog rasta cijena dizel-goriva.

"Preostale mogućnosti za drumski teretni prevoz znatno se smanjuju, a zbog najnovijeg rasta cijena dizela, transportne kompanije srednje veličine suočavaju se sa znatnim finansijskim teretom koji ima posljedice koje ugrožavaju njihov opstanak", navodi se u otvorenom pismu.

Udruženje predlaže smanjenje opterećenja privrede, ukidanje dvostrukih naplata za emisiju ugljenika i smanjenje poreza na energiju.

Cijena dizel-goriva, nakon cijene benzina, dostigla je rekordno visok nivo u Njemačkoj, jer je prosječna dnevna cijena po litru prešla 2,4 evra, objavila je agencija DPA pozivajući se na njemački automobilski klub koji prati cijene na benzinskim pumpama.

Merc je ove sedmice izjavio da cijene energije i benzina na njemačkim benzinskim pumpama nastavljaju da rastu, što znači da su mnogi građani koji svakodnevno koriste automobil već dostigli granicu svojih finansijskih mogućnosti.

On je dodao da je njemačka Vlada u bliskom kontaktu sa regionalnim vlastima kako bi se razvili dalji koraci za stabilizaciju cijena goriva, prenosi Srna.