Ljubiša stavio "mercedesa" iznad grobnice: "Imaću kamere, neće moći vrabac da proleti!"

Knjaževčanin Ljubiša Milisavljević odlučio je da automobil marke "Mercedes" postavi ispred svoje i bratove zajedničke grobnice u selu Banjski Orešac, nedaleko od Knjaževca.

Automobil bi trebalo da bude podignut na četiri betonska stuba, a oko njega će, prema njegovim riječima, biti napravljena svojevrsna kupola sa osvjetljenjem i kamerom.

"Mercedes" će stajati ispred grobnice

Priča iz Knjaževca vjerovatno nije nešto što se svakodnevno čuje. Dok se grobna mjesta obično obilježavaju spomenikom, porodice biraju fotografije, cvijeće ili druge uspomene, Ljubiša Milisavljević zamislio je nešto potpuno drugačije.

On planira da automobil postavi ispred zajedničke grobnice koju je namenio sebi i svom pokojnom bratu. Kako kaže, automobil neće biti samo ostavljen pored grobnice, već će biti deo posebno osmišljenog objekta.

Ljubiša Milisavljević Prva TV

- "Mercedes" će stajati ispred naše grobnice. Tamo je grobnica burazerova, i ja sam sad radio za mene grobnicu, a automobil će stajati ispred toga na 2 metra, na četiri stuba koja su izbetonirana na visini od 1 metar - kazao je Ljubiša za "Prvu TV".

Njegov brat preminuo je krajem prošle godine, a Ljubiša planira da "Mercedes" bude postavljen u decembru, na godišnjicu njegove smrti.

Neće biti samo automobil pored groba

Iako bi na prvi pogled moglo da djeluje kao da je riječ samo o automobilu postavljenom na groblju, Ljubiša kaže da je zamisao mnogo drugačija.

Kako objašnjava, "mercedes" bi trebalo da bude dio konstrukcije koja će izgledati više kao mali muzej, nego kao obična nadstrešnica. Planira i osvjetljenje, kao i kameru koja bi pratila prostor oko objekta.

Ljubiša Milisavljević Prva TV

- To neće baš toliko prosto kao što narod misli. To će biti jedna kupola, kao jedan muzej koji će tu stajati. Napraviću panel koji će proizvoditi struju, tako da će se uveče paliti kao automatski reflektor. Imaću i kameru, tako da i vrabac da proleti, sve će da se vidi - dodao je Ljubiša.

"Mercedes" voze od malih nogu

Ideja nije nastala preko noći. On i njegov brat su još u mladosti bili vezani za automobile sa znakom "mercedesa".

"Mi smo od malena, od kad smo imali do 18 godina, kad smo tek položili, vozili "mercedes", kad ga još niko nije vozio", ističe on.

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Ovo ipak nije automobil koji je godinama bio u njegovom vlasništvu. Ljubiša ga je kupio nedavno, i to u Aranđelovcu za 2.000 evra.

Priča se proširila društvenim mrežama

Plan da automobil završi na groblju brzo je privukao pažnju i van Knjaževca. Priča se proširila društvenim mrežama, a reakcije, kaže Ljubiša, nisu iste. Neki su njegovu ideju prihvatili pozitivno, dok su drugi bili veoma kritični. On, međutim, kaže da ga takve reakcije ne iznenađuju, jer je i ranije umeo da radi stvari koje drugi nisu.

"Reakcija je pozitivna i negativna. Oni što nas mrze, oni govore sve najgore. Ali ja sam uvijek u životu radio nešto što niko nije", dodao je Ljubiša za "Prvu TV".

Ovaj Knjaževčanin poznat je po tome što sa svojim šatorom dolazi na velike vašare širom Srbije. Kod njega nastupaju poznate estradne zvijezde, ali, kako kaže, kod njega se i dobro jede.

Sada ostaje da se vidi kako će izgledati njegova zamisao kada bude završena i kako će ljudi reagovati kada Mercedes zaista bude postavljen pored grobnice u Banjskom Orešcu.

Jedno je sigurno – grobno mjesto kakvo je zamislio Ljubiša Milisavljević teško da će proći nezapaženo.