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Ankete: CDU jedva iznad cenzusa uoči izbora

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17.09.2026 14:51

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Анкете: ЦДУ једва изнад цензуса уочи избора
Foto: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Konzervativni demohrišćani (CDU) kancelara Fridriha Merca su u anketama uoči pokrajinskih izbora u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji kliznuli na sedam odsto podrške, samo dva procentna poena iznad praga za prolaz u parlament.

Uprkos, tome, prvi na izbornoj listi stranke, Danijel Peters, kaže da je uvjeren da će CDU u dolazećoj vlasti u pokrajini "igrati ključnu ulogu" između partija sa suprotstavljenih krajeva političkog spektra. On je u TV raspravi sa predstavnicima Ljevice, Zelenih i Saveza Sara Vagenkneht (BSV) insistirao da će CDU biti neophodna za izbjegavanje vlasti krajnje ljevice ili desnice.

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Skorašnje ankete desničarskoj Alternativi za Njemačku (AfD) daju između 35 i 38 odsto podrške, par procentnih poena više nego vladajućoj Socijaldemokratskoj partiji (SPD). SPD od 2021. pokrajinu vodi u koaliciji sa partijom Ljevica.

Ankete nagovještavaju da SPD i Ljevica, koja je na desetak odsto podrške, poslije izbora neće imati dovoljno da nastave bez trećeg partnera.

Sa AfD niko ne želi da sarađuje zbog ekstremnih stavova, pa su potencijalni kandidati Zeleni, koji se teturaju na samom cenzusu od pet odsto, i CDU.

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Tagovi :

Njemačka

CDU/CSU

Fridrih Merc

AfD

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