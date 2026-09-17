Posljednja cigareta mijenja sve: Šta čeka pušače nakon prestanka pušenja?

Pušenje je, uz nepravilnu ishranu, fizičku neaktivnost i alkohol, jedan od glavnih uzroka za razvoj hroničnih nezaraznih bolesti i krivac za svaku petu smrt. Zbog toga je odluka o prestanku jedan od najvažnijih koraka za zdravlje.

Iako su simptomi ustezanja neugodni, korist za organizam je neraskidiva tijelo počinje da se regeneriše već 20 minuta nakon posljednje cigarete. Nakon nekoliko dana disanje postaje lakše, a čula mirisa i ukusa se potpuno vraćaju. Poslije šest mjeseci rizik od infekcija značajno opada, dok se rizik od srčanog i moždanog udara prepolovljuje.

Ovo je osam apstinencijalnih simptoma sa kojima se možete suočiti tokom odvikavanja i savjeti kako da ih uspješno prevaziđete:

Loše raspoloženje i razdražljivost

Gubitak nikotina smanjuje proizvodnju serotonina i dopamina, hormona zaduženih za osjećaj sreće i zadovoljstva. Fizička aktivnost na svježem vazduhu, boravak na suncu i druženje čine čuda. Zamijenite tradicionalnu pauzu za cigaretu kratkom šetnjom, a ušteđeni novac uložite u aktivnosti koje vas usrećuju.

Snažna i iznenadna želja za cigaretom

Nikotin za nekoliko sekundi stiže do mozga i aktivira centar za nagrađivanje, zbog čega mozak svaku cigaretu povezuje sa osjećajem opuštanja. Razbijte ustaljene rutine. Identifikujte kritične trenutke (stres, kafa, zabave) i uvedite nove navike – zamijenite jutarnju kafu čajem ili primijenite vježbe dubokog disanja.

Umor, pad koncentracije i glavobolja

Prestanak unosa nikotina dovodi do pada nivoa adrenalina, što privremeno usporava cirkulaciju i dopremanje kiseonika mozgu. Uzimajte dovoljno tečnosti, hranite se zdravo i redovno provjetravajte prostorije u kojima boravite. Kratke šetnje pomoći će da se brže poboljša moždana cirkulacija.

Višak kilograma

Nikotin suzbija apetit i ubrzava metabolizam – pušač koji dnevno konzumira paklicu cigareta sagorijeva oko 200 kalorija više. Nakon prestanka, metabolizam se usporava, pa čak 80 odsto ljudi dobije između 4 i 5 kilograma u prvoj godini. Fokusirajte se na uravnoteženu ishranu i redovnu fizičku aktivnost. Izbjegavajte stroge dijete, a umjesto slatkiša koristite svježe voće ili hrskavo povrće.

Simptomi slični prehladi

Padom koncentracije nikotina i antitijela u slini, imunitet privremeno slabi, što može dovesti do suvog grla, kihanja ili pojave afta u ustima. Rješenje: Pojačajte unos vitamina C, hranite se raznovrsno i omogućite tijelu dovoljno odmora tokom ove prelazne faze.

Pojačan pušački kašalj

Ovo je zapravo dobar znak. Trepljaste ćelije u disajnim putevima počinju da se obnavljaju i izbacuju nakupljene toksine i sluz iz pluća. Umjereni sport i vježbe disanja pomoći će da se pluća brže očiste i da se kašalj ublaži.

Neočekivane interakcije sa lijekovima: Jetra pušača proizvodi više enzima za razgradnju štetnih materija, što utiče i na bržu razgradnju lijekova. Po prestanku pušenja, ovaj proces se usporava, pa može doći do jačeg dejstva terapije. Kod dijabetičara, bolja cirkulacija može ubrzati apsorpciju insulina. Ako redovno koristite medicinsku terapiju, obavezno se konsultujte sa ljekarom prije nego što prestanete da pušite.

Poremećaj sna i živopisni snovi

Prilagođavanje mozga iznenadnoj promjeni dovodi do produženja REM faze sna, što može uzrokovati neobične snove, ali i otežano uspavljivanje.

Rješenje

Izbjegavajte kofein u popodnevnim časovima i smanjite izloženost ekranima prije spavanja. Topla kupka ili čaj od valerijane pomoći će da se lakše opustite.

Simptomi apstinencije obično slabe i potpuno nestaju nakon nekoliko ned‌jelja. Ukoliko vam je ovaj period izuzetno težak, obratite se porodičnom ljekaru koji vam može preporučiti nikotinske zamjene ili odgovarajuću terapiju, prenosi Jutarnji.hr.