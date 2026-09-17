Osuđena kćerka Nikoline Pišek zbog krađe nakita iz vile: Nije bila osumnjičena, evo kako je kažnjena

Kćerka Nikoline Pišek i Marka Cigoja, Hana Cigoj, trebalo je da svjedoči u postupku koji se vodi pred splitskim Opštinskim sudom, ali se ni ovog puta nije pojavila na ročištu.

Zbog njenog ponovnog izostanka, sudija Jasenka Pavlović odlučila je da reaguje, pa joj je izrečena novčana kazna od 1.500 evra.

Pored novčane kazne, izdat je i nalog za dovođenje kako bi se obezbijedilo da Hana naredni put dođe pred sud. Nalog je upućen na njenu adresu u Zagrebu, prenosi Telegraf.

Ovaj slučaj vodi se protiv Roka Galea, koji je optužen za krađu skupocjenih satova, nakita i najmanje 63.000 evra iz luksuzne vile u Kaštelima. Postupak traje već šest godina, a na posljednjem ročištu ponovo su razmatrani dokazi.

Posebnu pažnju privukao je upravo izostanak Hane Cigoj, koja je trebalo da bude saslušana kao svjedok.

Kao razlog nedolaska, sudu je dostavljen dokument italijanskog fakulteta, prema kojem je Hana navodno imala obaveze na studijama u Milanu. Međutim, sudija to obrazloženje nije prihvatila kao dovoljno uvjerljivo jer dokument, kako je navedeno na ročištu, nije imao pečat niti drugu zvaničnu potvrdu kojom bi se moglo provjeriti da li je Hana zaista imala obaveze zbog kojih nije mogla da dođe.

Ovo nije prvi put da se Hana nije pojavila pred sudom. Njen prethodni izostanak bio je opravdan poslovnim obavezama.

Ipak, odluka o novčanoj kazni još ne mora biti konačna. Sudija je ostavila mogućnost da se kazna naknadno preispita ukoliko Hana dostavi odgovarajuću dokumentaciju i obrazloženje koje bi sud prihvatio kao opravdanje.

Istovremeno, u postupku i dalje nedostaje dio dokumentacije koja bi trebalo da potvrdi vlasništvo nad skupocjenim predmetima za koje se tvrdi da su ukradeni. Upravo je to pitanje ranije pokrenula odbrana Roka Galea.

Advokati optuženog zatražili su da osobe koje se smatraju oštećenima dostave dokaze da su satovi, nakit i druge dragocjenosti navedene u optužnici zaista bile u njihovom vlasništvu. Sud je njihov prijedlog prihvatio, ali tražena dokumentacija do posljednjeg ročišta nije dostavljena.

Iz kuće odnesene skupocjene stvari

Prema optužnici, Gale je krajem jula 2020. godine iskoristio trenutak kada gosti nisu bili u vili i iz objekta odnio novac i skupocjene predmete.

Među njima se navode muški sat Kvstos (Cvstos), procijenjen na oko 18.000 evra, zlatni Pjer Kunc (Pierre Kunz), vrijedan oko 25.000 evra, kao i Roleks Skaj-Dveler Rouz Gold (Rolex Sky-Dweller Rose Gold), čija je vrijednost procijenjena na 35.000 evra.

Tužilaštvo navodi i Kartije Lav (Cartier Love) narukvicu sa brilijantima, vrijednu više od 40.000 evra, Kartije Panter (Cartier Panthère) prsten, procijenjen na 24.000 evra, kao i Šopar (Chopard) prsten, čija se vrijednost, prema optužnici, procjenjuje na čak 65.000 evra.

Pored nakita i satova, navodi se i najmanje 63.000 evra u gotovini.

Ukupna vrijednost imovine za koju se tvrdi da je nestala mjeri se stotinama hiljada evra. Roko Gale odbacuje optužbe, dok njegova odbrana insistira na tome da nema dokaza koji potvrđuju da je upravo on odnio navedene predmete.

Zbog toga je za odbranu važno i pitanje dokumentacije koja bi potvrdila vlasništvo nad dragocjenostima.

Događaje koji su prethodili nestanku vrijednih predmeta ranije je pred sudom opisivao Darijo Šarić, vlasnik i direktor splitske kompanije „VIP Holidej Buker“ (VIP Holiday Booker). Preko njegove firme bio je dogovoren najam vile u Kaštel Starom, u kojoj su tokom ljeta 2020. boravili Nikolina Pišek i njen tadašnji suprug, pokojni Vidoje Ristović.

Prema Šarićevom svjedočenju, početak najma nije ukazivao na probleme. Dio novca plaćen je karticom unaprijed, dok je ostatak trebalo da bude predat vlasniku u gotovini po dolasku. Bio je dogovoren i sigurnosni depozit.

Za vilu je uobičajeni depozit iznosio 2.000 evra, ali je zbog najavljena dva psa povećan na 3.000 evra. Međutim, prema Šarićevim riječima, Gale ga je naknadno obavijestio da u vilu nisu stigla dva psa, već četiri psa i jež.

Šarić je objasnio da vlasnik, prema pravilima najma, može da traži dodatni depozit ukoliko se broj gostiju ili kućnih ljubimaca razlikuje od podataka navedenih prilikom rezervacije.

Situacija je potom počela da se zaoštrava, a uslijedili su telefonski pozivi. Šarić je pred sudom rekao da ga je kontaktirao Vidoje Ristović i opisao ga kao veoma ljutitog i neprijatnog.

Prema njegovom iskazu, Ristović mu je prijetio da će zapaliti kuću i napraviti štetu od 300.000 evra. Šarić se prisjetio i da mu je Ristović rekao kako će situaciju riješiti „Joke iz Hels Ejndželsa“ (Hells Angels), što je svjedok shvatio kao prijetnju.