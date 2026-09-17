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Fotografije napravile pometnju: Sara Jo pozirala polugola

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17.09.2026 14:54

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Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола
Foto: Youtube / Sara Jo

Pjevačica Sara Jo ponovo je uspjela da podigne ogromnu prašinu i privuče sve poglede provokativnom objavom na društvenim mrežama.

Ona je na Instagramu pod‌ijelila niz fotografija na kojoj pozira polugola, dok su joj grudi prekrivali dugački pramenovi plave kose i ruke.

U spuštenim farmerkama i uz pjesmu Britni Spirs, pjevačica je pokazala zanosnu figuru i napravila pravu pometnju među pratiocima.

Njena objava stigla je baš u trenutku kada javnost bruji o njenoj novoj vezi sa mladim glumcem Aleksejem Bjelogrlićem.

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Tagovi :

Sara Jovanović

Pjevačica

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