Fotografije napravile pometnju: Sara Jo pozirala polugola

Pjevačica Sara Jo ponovo je uspjela da podigne ogromnu prašinu i privuče sve poglede provokativnom objavom na društvenim mrežama.

Ona je na Instagramu pod‌ijelila niz fotografija na kojoj pozira polugola, dok su joj grudi prekrivali dugački pramenovi plave kose i ruke.

U spuštenim farmerkama i uz pjesmu Britni Spirs, pjevačica je pokazala zanosnu figuru i napravila pravu pometnju među pratiocima.

Njena objava stigla je baš u trenutku kada javnost bruji o njenoj novoj vezi sa mladim glumcem Aleksejem Bjelogrlićem.