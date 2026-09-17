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Izvučeno tijelo mlađeg muškarca u centru Beograda

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17.09.2026 15:36

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Извучено тијело млађег мушкарца у центру Београда
Foto: Printskrin/Jutjub

Tijelo mlađeg muškarca izvučeno je juče oko 10 sati iz rijeke Save u centru Beograda, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama na tijelu mladića nisu uočene vidljive povrede koje bi mogle da ukažu na to kako je došlo do smrti. Nakon što je tijelo izvučeno iz vode, ono je upućeno na obdukciju, koja bi trebalo da pokaže tačan uzrok smrti.

Za sada nije poznato kako je mladić završio u Savi, niti koliko dugo je njegovo tijelo bilo u vodi. Takođe, u ovom trenutku nema informacija koje bi ukazivale na to da je prije smrti bio povređen.

Više detalja o ovom slučaju trebalo bi da bude poznato nakon obdukcije, kada će biti jasnije da li je smrt nastupila utapanjem ili je prethodio neki drugi događaj. Identitet mladića za sada nije saopšten

Istraga, koja bi trebalo da utvrdi sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

(telegraf)

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Tagovi :

Policija

Izvučeno tijelo

Srbija

Beograd

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