Akcija Granične policije: Otkriven identitet muškarca koji je pao sa više od tone narkotika

Akciju su sprovele GP BiH i UIO BiH na području Ilijaša, a uz asistenciju MUP-a KS.

Zaplijenjena je skoro 1,1 tona sintetičkih narkotika. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5.000.000 evra. Riječ je o veoma opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamjena za kokain i ekstazi.

Na uličnom tržištu BiH i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 evra po gramu. Uzevši u obzir da se radi o 1,1 toni droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrijednost na ulici doseže između 25 miliona i 33 miliona evra.

Osim droge Granična policija privremeno je oduzela dokazne materijale (specijalne maske za cijelo lice s naprednim sistemskim filterima i rebrastim cijevima za dovod vazduha koje se koriste isključivo prilikom hemijske sinteze i proizvodnje ilegalnih supstanci prilikom "kuvanja" kao zaštita, i vatreno oružje, mobilni telefoni, pečati i poslovna dokumentacija pravnih lica).

Sve aktivnosti na terenu sprovode se pod nadzorom Tužilaštva BiH i prema naredbama Suda BiH, s ciljem potpunog dokumentovanja krivičnog djela iz člana 195. Krivičnog zakona BiH.

(Avaz)