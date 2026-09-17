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Akcija Granične policije: Otkriven identitet muškarca koji je pao sa više od tone narkotika

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17.09.2026 16:14

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У оквиру заједничке оперативне акције кодног назива "Буре", проведене на подручју Илијаш у Кантону Сарајево, након континуираног рада на предмету, 16. и 17. септембра, Гранична полиција Босне и Херцеговине и Управа за индиректно опорезивање БиХ, уз асистенцију полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, оствариле су највећу запљену синтетичких наркотика од 1.095 килограма (приближно 1,1 тона).
Foto: Ustupljena fotografija

U akciji Granične policije BiH kodnog naziva "Bure" danas je uhapšen Kenan Ramić, saznaje portal "Avaza".

Akciju su sprovele GP BiH i UIO BiH na području Ilijaša, a uz asistenciju MUP-a KS.

Zaplijenjena je skoro 1,1 tona sintetičkih narkotika. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5.000.000 evra. Riječ je o veoma opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamjena za kokain i ekstazi.

Na uličnom tržištu BiH i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 evra po gramu. Uzevši u obzir da se radi o 1,1 toni droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrijednost na ulici doseže između 25 miliona i 33 miliona evra.

Osim droge Granična policija privremeno je oduzela dokazne materijale (specijalne maske za cijelo lice s naprednim sistemskim filterima i rebrastim cijevima za dovod vazduha koje se koriste isključivo prilikom hemijske sinteze i proizvodnje ilegalnih supstanci prilikom "kuvanja" kao zaštita, i vatreno oružje, mobilni telefoni, pečati i poslovna dokumentacija pravnih lica).

Sve aktivnosti na terenu sprovode se pod nadzorom Tužilaštva BiH i prema naredbama Suda BiH, s ciljem potpunog dokumentovanja krivičnog djela iz člana 195. Krivičnog zakona BiH.

(Avaz)

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Tagovi :

Kenan Ramić

Sarajevo

Droga

kokain

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У оквиру заједничке оперативне акције кодног назива "Буре", проведене на подручју Илијаш у Кантону Сарајево, након континуираног рада на предмету, 16. и 17. септембра, Гранична полиција Босне и Херцеговине и Управа за индиректно опорезивање БиХ, уз асистенцију полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, оствариле су највећу запљену синтетичких наркотика од 1.095 килограма (приближно 1,1 тона).

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