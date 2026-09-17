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Nesreća u Banjaluci: Nedjeljko pao sa kuće, prevezen na UKC

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17.09.2026 14:31

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Несрећа у Бањалуци: Недјељко пао са куће, превезен на УКЦ
Foto: ATV

Nedjeljko M. iz Banjaluke teže je povrijeđen prilikom pada sa kuće u naselju Drakulić.

Nezgoda se desila 16. septembra u popodnevnim časovima, a na terenu su bili ljekari Službe hitne medicinske pomoći i policija.

Povrijeđeni je nakon ukazane pomoći prevezen u Univerzitetsko klinički centar u Banjaluci.

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Kako su rekli u ovoj zdravstvenoj ustanovi on nije u životnoj opasnosti.

"Pacijent za koga ste poslali upit hospitalizovan je u Klinici za torakalnu hirurgiju. Pacijent je zbrinut i trenutno van životne opasnosti", rekli su u UKC-u Republike Srpske, piše "Glas".

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nesreća

Banjaluka

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