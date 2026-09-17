Nesreća u Banjaluci: Nedjeljko pao sa kuće, prevezen na UKC

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nedjeljko M. iz Banjaluke teže je povrijeđen prilikom pada sa kuće u naselju Drakulić.
Nezgoda se desila 16. septembra u popodnevnim časovima, a na terenu su bili ljekari Službe hitne medicinske pomoći i policija.
Povrijeđeni je nakon ukazane pomoći prevezen u Univerzitetsko klinički centar u Banjaluci.
Republika Srpska
Minić: Mladi će se lakše opredijeliti za kupovinu nekretnine i na brak
Kako su rekli u ovoj zdravstvenoj ustanovi on nije u životnoj opasnosti.
"Pacijent za koga ste poslali upit hospitalizovan je u Klinici za torakalnu hirurgiju. Pacijent je zbrinut i trenutno van životne opasnosti", rekli su u UKC-u Republike Srpske, piše "Glas".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
15
16
15
08
14
54
14
51
14
51
Trenutno na programu