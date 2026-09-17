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Amidžić: Parlamentarna skupština izglasala zakon kojim su povećane plate i funkcionerima

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17.09.2026 15:16

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Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ, говорио је о међународним пројектима, финансирању и улагањима у Републику Српску.
Foto: ATV

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić odbacio je svoju i odgovornost ovog ministarstva za povećanje plata funkcionerima na nivou BiH, ističući da izmjene zakona o platama nisu donijeli ni on niti ovo ministarstvo, već su ga predložili i usvojili poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH.

U reakciji na seriju tekstova objavljenih u sarajevskim medijima, posebno na tekst objavljen na portalu "Faktor" o tome da je navodno prevario Parlamentarnu skupštinu BiH, Amidžić navodi da postaje potpuno jasno da pojedini poslanici pokušavaju uraditi ono što im je politički najlakše – za sopstvenu odluku pronaći tuđu krivicu, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Amidžić podsjeća da su predlagači izmjena Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH bili poslanici DF-a Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš, a da su za te izmjene glasali poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH, uključujući i poslanike koji za veće plate funkcionera optužuju ministra finansija.

Срђан Амиџић

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"Tu činjenicu danas niko ne može izbrisati naknadnim političkim izjavama", naglasio je Amidžić i dodao da Ministarstvo finansija i trezora nije ćutalo i proizvelo problem, već je na njega ukazivalo.

Prema Amidžićevim riječima, Ministarstvo finansija i trezora još 29. oktobra 2025. godine, prije usvajanja zakona, ukazalo je na nedosljednosti u predloženom tekstu i zatražilo da budu otklonjene.

"Nakon toga je Parlamentarna skupština BiH ponovo zatražila mišljenje Ministarstva, a Ministarstvo je i prije konačnog usvajanja zakona ponovo dalo svoje mišljenje 10. decembra 2025. godine i njime sugerisalo da se sporne odredbe brišu", naveo je Amidžić i konstatovao da su poslanici imali i zakonsku i političku priliku da isprave ono što danas predstavljaju kao problem, ali da to nisu to uradili.

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Amidžić je objasnio da su poslanici imali priliku da preciziraju da se funkcionerima plata i dalje obračunava po osnovici od 600 KM, što nisu uradili, kao što nisu uvažili ni upozorenje Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara.

"A sada, kada se primjenjuje zakon koji su sami predložili i usvojili, pokušavaju da odgovornost prebace na ministra koji ih je na vrijeme upozorio. To više nije pitanje različitog tumačenja. To je pitanje političke odgovornosti", naglasio je Amidžić.

On je dodao da Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministar ne donosi zakone umjesto Parlamentarne skupštine BiH, već ih primjenjuje.

"Ministar nije glasao za zakon. Poslanici jesu. Ministar nije predložio sporno rješenje. Poslanici jesu. Ministar je upozorio na problem. Poslanici su ga, ipak, usvojili. I zato je krajnje neozbiljno danas javnosti prodavati priču da je ministar `prevario parlament BiH`", poručio je Amidžić.

On je konstatovao da je istina potpuno jasna i ne ostavlja prostor za medijske manipulacije.

"Do usvajanja ovih izmjena, plata funkcionerima se obračunavala po osnovici od 600 KM. Međutim, nakon što je parlament usvojio novi zakon, pravila su se promijenila i plata se sada mora isplaćivati po novoj osnovici od 690,86 KM. Svaki brucoš prava zna da novi zakon jačeg ili istog ranga poništava onaj stari. Usvajanjem novog propisa, sam parlament je izbrisao ranija rješenja i jasno nametnuo svoju novu volju za isplatu plata funkcionerima, šefovima kabineta i savjetnicima", precizirao je Amidžić.

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Ističući da Ministarstvo ne bira koji će zakon sprovoditi, već striktno izvršava ono što su poslanici izglasali, Amidžić je poručio da, ako neko danas smatra da je zakon loš, da je njegovo rješenje pogrešno ili da plate funkcionera treba urediti drugačije – to jasno kaže i predloži izmjenu.

"Ali nije prihvatljivo da oni koji su zakon predložili i za njega glasali sada, zbog političkih potreba, pokušavaju odgovornost za njegovu primjenu prebaciti na ministra finansija i trezora. Javnost zaslužuje da zna ko je šta predložio, ko je za šta glasao i ko je koga upozoravao", rekao je Amidžić.

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Srđan Amidžić

Plata

Parlamentarna skupština BiH

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