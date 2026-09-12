Amidžić: Uprkos opstrukcijama riješićemo povrat PDV-a

Uprkos pritiscima, granični prelaz Gradiška je otvoren pa ćemo i povrat PDV-a na prvu nekretninu uprkos opstrukcijama riješiti, izjavio je ministar finansija u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

"Kada je u pitanju povrat PDV-a za prvu nekretninu, blagovremeno smo sve institucije u BiH upoznali sa činjenicom da idemo u tom pravcu, i da se oni pripremaju. Sada imate opoziciju koja je, ne mogu da razumijem tu mržnju, ako ne možete, možete makar prećutati, ako ne možete ništa drugo. Evo ga, kažu, ne ide povrat PDV a, oni se tome vesele, opozicija u Srpskoj, a prilikom čega ti iz opozicije u Srpskoj ni jednog momenta nisu rekli da je Poreska uprava Republike Srpske uradila sve što je do njih", rekao je Amidžić.

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Istakao je da su dostavljeni svi neophodni podaci.

"Ali nismo se povezali sa federalnom Upravom za poreze i federalnim RUGIPP-om i Ministarstvom pravde. Problem je tehničke prirode, ja bih rekao i nespremnosti, možda nisu shvatili dovoljno ozbiljno, kako su to shvatile institucije unutar Republike Srpske i nisu se pripremile za ovaj proces", rekao je Amidžić.

Bosna i Hercegovina nije u 21. vijeku, kaže on, ona je zaostala u, kako je rekao, ne znam ni ja kom vijeku.

"Imam osjećaj da mi svaki put kad neko ide jedan vijek naprijed, mi idemo jedan vijek nazad. Ko upravlja od kadrova, bilo koji Srbin, sa federalnom Upravom za poreze, ili sa federalnim Ministarstvom pravde, ili sa federalnim RUGIPP-om, ni jedan", rekao je Amidžić, prenosi RTRS.

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Naveo je da mu je krivo da unutar Republike Srpske postoji neujednačena poruku.

"Krivo mi je da ne kažu svi kako mi u zemlji živimo, šta rade ljudi u Federaciji, što naši građani u Srpskoj čekaju kao što čekaju oni u Federaciji. I ja ću reći tehničku nepripremljenost ove tri institucije. Vjerujem da postoji volja, a da li je postojala određena doza neozbiljnosti, očigledno jeste", rekao je Amidžić.

Naveo je da su imali uvjeravanja da će sve biti gotovo 1. septembra.

"Sada imamo uvjeravanja da će to biti u toku sljedeće sedmice. Vidjećemo šta će se desiti. Ako nije, imenom i prezimenom ću proslijediti one ljude koji koče taj proces. Oni su po zakonu dužni da nam dostave podatke", rekao je on.

Kada je u pitanju samofunkcionisanje BiH, Amidžić je naveo da je bivša Jugoslavija mogla funkcionisati, ona bi opstala.

"Ne znam kome je palo na pamet da od BiH pravi jednu malu Jugoslaviju i da napravi situaciju ovu u kakvoj se mi trenutno nalazimo. Što se tiče zajedničkih institucija, tu ne postoji nikakva saglasnost, odnosno ne idemo i ne krećemo se u onim okvirima koje je definisao Dejton. Ali ono što vodi preko puta nas, ono što mi nazivamo političko Sarajevo, jeste politička mržnja. To je njihov osnovni obrazac ponašanja prema Srpskoj", rekao je on.

Ako obratite pažnju, kaže on, oni će doći u naslovnice tih najčitanijih federalnih medija isključivo ako urade nešto protiv Srpske.

"To je glavna vijest. Ne možete naći izjavu gdje oni ne spomenu Republiku Srpsku. I samim tim jasno pokazuju da takav koncept BiH nije održiv. Niko ne radi toliko protiv BiH kao ljudi iz Federacije", rekao je on i dodao da mu je drago što je Republika Srpska završila poslove koji su bitni za Republiku Srpsku, a to je vezano za odnose i predstavljanje na međunarodnom finansijskom tržištu, koje je omogućilo realizaciju brojnih projekata.