Otac na sinovoj sahrani pretukao čovjeka zbog komentara

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Komemoracija sedamnaestogodišnjem Kolu Vortiju u Tezidi Krematorijumu pretvorila se u incident kada je njegov otac, Gaj Vorti (39), usred službe fizički napao jednog od prisutnih.
Kol je bio jedan od šest mladića koji su prošlog mjeseca poginuli u ukradenom automobilu marke "volksvagen". Vozilo je velikom brzinom išlo u suprotnom smjeru na brzoj saobraćajnici, nakon čega se direktno sudarilo sa policijskim vozilom. U nesreći su, pored šestorice mladića, stradala i dvojica policajaca, Metju Blejds (37) i Tom Kloh (38).
Region
Teška nesreća kod škole u Mihaljevcima: Jedna osoba poginula
Tokom službe održane ove nedjelje, otac Vorti je navodno burno reagovao na komentar jednog od ožalošćenih. Prema navodima policije, "zamjerio je" na ono što je muškarac rekao, nakon čega ga je fizički napao.
Zbog incidenta je protiv njega podignuto više optužbi - za nanošenje tjelesnih povreda, narušavanje javnog reda i mira i ometanje policije. Pred sudom za prekršaje u Tizdiju trebalo bi da se pojavi u oktobru.
Ekonomija
Pelet sve skuplji: Cijena nezamislivo narasla
Dodatnu pažnju slučaju privlači informacija da je Vortijeva kuća nedavno ozbiljno oštećena u napadu koji policija istražuje kao mogući obračun povezan sa kriminalnim grupama.
Policija Klivlenda nastavlja istragu, dok okolnosti incidenta na komemoraciji i motiv napada ostaju predmet postupka, prenosi "Alo".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
12 h5
Svijet
13 h0
Svijet
14 h1
Najnovije
Najčitanije
11
54
11
49
11
42
11
34
11
28
Trenutno na programu