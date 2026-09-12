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Otac na sinovoj sahrani pretukao čovjeka zbog komentara

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12.09.2026 09:29

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Foto: Pexel/ Kindel Media

Komemoracija sedamnaestogodišnjem Kolu Vortiju u Tezidi Krematorijumu pretvorila se u incident kada je njegov otac, Gaj Vorti (39), usred službe fizički napao jednog od prisutnih.

Kol je bio jedan od šest mladića koji su prošlog mjeseca poginuli u ukradenom automobilu marke "volksvagen". Vozilo je velikom brzinom išlo u suprotnom smjeru na brzoj saobraćajnici, nakon čega se direktno sudarilo sa policijskim vozilom. U nesreći su, pored šestorice mladića, stradala i dvojica policajaca, Metju Blejds (37) i Tom Kloh (38).

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Tokom službe održane ove nedjelje, otac Vorti je navodno burno reagovao na komentar jednog od ožalošćenih. Prema navodima policije, "zamjerio je" na ono što je muškarac rekao, nakon čega ga je fizički napao.

Zbog incidenta je protiv njega podignuto više optužbi - za nanošenje tjelesnih povreda, narušavanje javnog reda i mira i ometanje policije. Pred sudom za prekršaje u Tizdiju trebalo bi da se pojavi u oktobru.

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Dodatnu pažnju slučaju privlači informacija da je Vortijeva kuća nedavno ozbiljno oštećena u napadu koji policija istražuje kao mogući obračun povezan sa kriminalnim grupama.

Policija Klivlenda nastavlja istragu, dok okolnosti incidenta na komemoraciji i motiv napada ostaju predmet postupka, prenosi "Alo".

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sahrana

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