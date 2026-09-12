Radanović: U FBiH godišnje od 60 do 70 napada na Srbe ili njihovu imovinu

Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH (FBiH) Đorđe Radanović istakao je da godišnje bude od 60 do 70 napada na Srbe ili njihovu imovinu u tom entitetu, te ukazao da je problem što oni najčešće ne budu procesuirani.

"Sve uredno bude prijavljeno, ali problem je što nemamo nikakvu povratnu informaciju od policije ili tužilaštva u FBiH. Nemamo informaciju da li je policija podnijela krivičnu ili prekršajnu prijavu, da li je tužilaštvo podiglo optužnicu", izjavio je Radanović u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA.

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On kaže da, kada prijave da je srušeno ili oskrnavljeno groblje i sve objasne policiji, bude stvorena takva atmosfera da ispada da su Srbi sami rušili svoja groblja!?

Kada je u pitanju nedavni napad na Srbe u sarajevskom naselju Vogošća, Radanović je naveo da su osumnjičeni pušteni i slobodno hodaju po Sarajevu, dok stariji ljudi koji su napadnuti strahuju za život.

Osvrćući se na činjenicu da je Srba koji žive u FBiH sve manje, Radanović je naveo da prema informacijama Odbora u tom entitetu živi od 25.000 do 30.000 lica srpske nacionalnosti.

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"Bošnjaci govore da su `sistematski uništeni` u Republici Srpskoj, a prema popisu iz 2013. godine, ima ih 170.000, dok je Srba u FBiH 55.000. Prema popisu iz 1991. godine u FBiH je živjelo 541.000 Srba, a u Republici Srpskoj je tada bilo 440.000 Bošnjaka. Prema našim informacijama koje sakupljamo, trenutno u FBiH živi između 25.000 i 30.000 Srba", naglasio je Radanović.

On je rekao da je u Republici Srpskoj Bošnjacima obnovljena imovina i da žive u dobrim uslovima, za razliku od Srba u FBiH.

"U FBiH Srbima neće struju da priključe, a crkve, kapele i groblja upisuju u vlasništvo `države`", istakao je Radanović.