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Pogledajte video: Vjetar iz korijena iščupao jablan

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11.09.2026 22:26

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Погледајте видео: Вјетар из коријена ишчупао јаблан
Foto: Screenshot/X

Snažno nevrijeme koje je u petak, 11. septembra, pogodilo Mostar, izazvalo je probleme u više dijelova grada.

U Ulici hrvatske mladeži snažan vjetar iz korijena je iščupao jablan koji je decenijama krasio tamošnje dvorište.

Na mjesto događaja odmah su izašli radnici JP Komunalno, koji su stablo isjekli i uklonili iz prostora uz prozore objekata u susjednom naselju.

Obilna kiša izazvala je probleme i na drugim lokacijama u Mostaru.

Mnoge ulice bile su ispunjene velikim lokvama, dok su začepljeni kanalizacijski odvodi dodatno otežavali oticanje vode, piše Hercegovina.info.

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nevrijeme

Mostar

Drvo

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