Pogledajte video: Vjetar iz korijena iščupao jablan

Autor:ATV redakcija
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Snažno nevrijeme koje je u petak, 11. septembra, pogodilo Mostar, izazvalo je probleme u više dijelova grada.
U Ulici hrvatske mladeži snažan vjetar iz korijena je iščupao jablan koji je decenijama krasio tamošnje dvorište.
Na mjesto događaja odmah su izašli radnici JP Komunalno, koji su stablo isjekli i uklonili iz prostora uz prozore objekata u susjednom naselju.
Nevrijeme u Mostaru. pic.twitter.com/CTCnmcK2Rv— hercegovina.info (@hercegovinainfo) September 11, 2026
Obilna kiša izazvala je probleme i na drugim lokacijama u Mostaru.
Mnoge ulice bile su ispunjene velikim lokvama, dok su začepljeni kanalizacijski odvodi dodatno otežavali oticanje vode, piše Hercegovina.info.
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