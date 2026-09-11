Pogledajte video: Vjetar iz korijena iščupao jablan

Snažno nevrijeme koje je u petak, 11. septembra, pogodilo Mostar, izazvalo je probleme u više dijelova grada.

U Ulici hrvatske mladeži snažan vjetar iz korijena je iščupao jablan koji je decenijama krasio tamošnje dvorište.

Na mjesto događaja odmah su izašli radnici JP Komunalno, koji su stablo isjekli i uklonili iz prostora uz prozore objekata u susjednom naselju.

Obilna kiša izazvala je probleme i na drugim lokacijama u Mostaru.

Mnoge ulice bile su ispunjene velikim lokvama, dok su začepljeni kanalizacijski odvodi dodatno otežavali oticanje vode, piše Hercegovina.info.