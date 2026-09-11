Aleksandra Bursać otkazala nastup zbog iznenadnog problema

Pjevačici Aleksandri Bursać iznenada je pozlilo na aerodromu uoči nastupa u Beču, zbog čega je bila primorana da otkaže zakazani nastup.

Do neprijatnog preokreta došlo je neposredno pred put, kada je pjevačici pozlilo, nakon čega je morala da reaguje i medicinska ekipa.

Aleksandra se tim povodom oglasila na društvenim mrežama, vidno iscrpljena, objasnila situaciju, te uputila emotivno izvinjenje vjernoj publici.

"Dragi moji, večeras se nažalost nećemo družiti u Beču, pošto mi je iznenada jako pozlilo na aerodromu i morala sam da primim medicinsku pomoć, tako da sam se vratila kući i čim budem bolje nadam se da ćemo se družiti. Izvinjavam se svima, ali jako mi je bilo loše, da nisam mogla da se ukrcam na avion", izjavila je pjevačica Aleksandra Bursać.