Haris Džinović ponovo govorio o Melini: Jako sam je volio

Haris Džinović je ponovo progovorio o svom razvodu od Meline Džinović, a njegove izjave o vezi koja je godinama funkcionisala iza zatvorenih vrata privukle su pažnju javnosti.

Pjevač je pojasnio svoju raniju izjavu da smatra da je sam odgovoran za određene stvari koje su se dogodile u njihovom braku. Kako je naveo, kada je rekao da je „dao previše“, nije mislio isključivo na novac.

„Ljudi to nisu dobro razumjeli. Kada me je novinar pitao, odgovorio sam da sam kriv što sam previše davao i da u kući nema granica“, rekao je Džinović.

Objasnio je da pod „previše davanja“ prvenstveno misli na slobodu koju je njegova bivša žena imala tokom njihovog zajedničkog života.

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„Mogla je da ode kad god je htjela, da dođe kad god je htjela, da putuje gdje god je htjela, da troši koliko god je htjela... Mislio sam na sve. Naravno da je sve to koštalo, ali nije bilo važno, mnogo sam je volio“, rekao je pjevač.

Džinović se osvrnuo i na sam kraj njihovog braka, gdje je ostao pri ranije iznetom stavu da je odluka o razilaženju došla prvenstveno sa druge strane.

„To je ono što je gospođa željela, izvinite, gospođo. Gospođa ne može biti. Mislila je da postoji nešto bolje na kraju svijeta, vjerovatno sam joj i ja dosadio“, dodaje on, prenosi Kliks.