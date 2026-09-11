Logo

Haris Džinović ponovo govorio o Melini: Jako sam je volio

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
11.09.2026 14:08

Komentari:

0
Харис Џиновић
Foto: Youtube/Blic TV

Haris Džinović je ponovo progovorio o svom razvodu od Meline Džinović, a njegove izjave o vezi koja je godinama funkcionisala iza zatvorenih vrata privukle su pažnju javnosti.

Pjevač je pojasnio svoju raniju izjavu da smatra da je sam odgovoran za određene stvari koje su se dogodile u njihovom braku. Kako je naveo, kada je rekao da je „dao previše“, nije mislio isključivo na novac.

„Ljudi to nisu dobro razumjeli. Kada me je novinar pitao, odgovorio sam da sam kriv što sam previše davao i da u kući nema granica“, rekao je Džinović.

Objasnio je da pod „previše davanja“ prvenstveno misli na slobodu koju je njegova bivša žena imala tokom njihovog zajedničkog života.

Мелина Џиновић

Scena

"Odavno sam donijela odluku" Melina sa sinom Kanom nema kontakt

„Mogla je da ode kad god je htjela, da dođe kad god je htjela, da putuje gdje god je htjela, da troši koliko god je htjela... Mislio sam na sve. Naravno da je sve to koštalo, ali nije bilo važno, mnogo sam je volio“, rekao je pjevač.

Džinović se osvrnuo i na sam kraj njihovog braka, gdje je ostao pri ranije iznetom stavu da je odluka o razilaženju došla prvenstveno sa druge strane.

„To je ono što je gospođa željela, izvinite, gospođo. Gospođa ne može biti. Mislila je da postoji nešto bolje na kraju svijeta, vjerovatno sam joj i ja dosadio“, dodaje on, prenosi Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Haris Džinović

Melina Džinović

Komentari (0)

Pročitajte više

Ђина Джиновић је млада регионална инфлуенсеркиња и медијски веома праћена личност. Позната је првенствено као кћерка познатог босанскохерцеговачког и српског певача народне музике Хариса Џиновића и модне дизајнерке Мелине Галић.

Scena

Objava Đine Džinović izazvala haos na mrežama: ''Ako umreš danas, biće to dobar dan za mene''

1 sedm

0
Ђина Джиновић је млада регионална инфлуенсеркиња и медијски веома праћена личност. Позната је првенствено као кћерка познатог босанскохерцеговачког и српског певача народне музике Хариса Џиновића и модне дизајнерке Мелине Галић.

Scena

Ovako Đina zove Melininog milionera

2 sedm

0
Инфлуенсерка и кћерка Хариса и Мелине Џиновић

Scena

Kćerka Harisa Džinovića, Đina, boluje od neizlječive bolesti

2 sedm

0
Ђина Джиновић је млада регионална инфлуенсеркиња и медијски веома праћена личност. Позната је првенствено као кћерка познатог босанскохерцеговачког и српског певача народне музике Хариса Џиновића и модне дизајнерке Мелине Галић.

Scena

Đina Džinović pala na koljena ispred drugarice: Kćerka Harisa Džinovića u transu na Cecinom koncertu

1 mj

0

Više iz rubrike

Донаруму тукли и везали, трудну дјевојку вукли за косу

Scena

Donarumu tukli i vezali, trudnu djevojku vukli za kosu

47 min

0
Пјецачица Лепа Лукић

Scena

"Imala sam 22 godine kad sam prekinula trudnoću" Lepa Lukić otkrila da li je bila trudna sa Tomom Zdravkovićem

2 h

0
Џенифер Лоренс глумица Холивуд добитница Оскара

Scena

Dženifer Lorens otvorila Instagram pa upozorila pratioce, a evo koga je prvog zapratila

4 h

0
Мелина Џиновић

Scena

"Odavno sam donijela odluku" Melina sa sinom Kanom nema kontakt

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

08

Haris Džinović ponovo govorio o Melini: Jako sam je volio

14

07

Autoputevi Srpske: Potpisani ugovori o donacijama sa deset korisnika u Zvorniku

14

06

AfD podnijela krivičnu prijavu protiv Merca

14

02

Požar kod Ostroga, u borbu sa vatrom uključen i helikopter

14

02

Minić otvorio Svjetski kup i 21. Balkansko džiju-džicu prvenstvo u Banjaluci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima