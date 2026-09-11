Dženifer Lorens otvorila Instagram pa upozorila pratioce, a evo koga je prvog zapratila

Dženifer Lorens zvanično se pridružila Instagramu, a njen profil je za manje od 24 sata privukao gotovo milion pratilaca.

Dobitnica Oskara odmah je, međutim, upozorila korisnike društvenih mreža da bi zbog negativnih komentara mogla napustiti ovu platformu.

- Dakle, pokušavam i ako iko kaže nešto negativno, odmah ću odustati, bez ikakvih pitanja. Ako iko pomisli da nešto loše misli, znaću i odustaću - rekla je Lorens u svom prvom videosnimku objavljenom na Instagramu.

"Ja sam beba"

Lorens je svoju poruku dodatno naglasila u objavi na Instagram Storyju, gdje je napisala:

- Molimo vas da imate na umu da svaki zlonamjeran ili agresivan komentar može negativno uticati na bebu. To sam ja. Ja sam beba.

Kada je juče otvorila Instagram profil, Lorens je svojim fanovima objasnila da koristi korisničko ime @jlaw jer je @jenniferlawrence već zauzeto. Prvi videosnimak objavila je danas.

Koga je zapratila

Lorens je odmah zapratila 46 profila. Među njima su Ema Stoun, Martin Skorseze, Leonardo Dikaprio, Stiven Kolbert, Suki Voterhaus, Kim Kardašijan, Kloi Kardašijan, Kortni Kardašijan, Kajli Džener, Kendal Džener, Kris Džener, Kiki Palmer, Endi Koen, Emili Ratajkovski, Ejmi Šumer, Dakota Džonson, njen suprug Kuki Maroni i drugi.

Iako je predvodila jednu od najvećih holivudskih franšiza 21. vijeka, "D Hanger Gejms", te osvojila brojne nagrade i dobila veliki broj nominacija, Lorens do sada nije bila fan društvenih mreža.

Nije voljela medijsku pažnju

U ranijim intervjuima otvoreno je govorila da ne voli promotivne turneje jer "gubi kontrolu" nad svojim zanatom kada intervjui i naslovi postanu viralni.