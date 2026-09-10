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Oglasili se roditelji preminule misice rodom iz BiH

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10.09.2026 19:22

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Луција Шишић
Foto: Instagram

Porodica i prijatelji u petak, 11. septembra će se posljednji put oprostiti od Lucie Šišić, 22-godišnje Mis Austrije porijeklom iz BiH, čija je iznenadna smrt 8. septembra potresla Austriju, Bosnu i Hercegovinu i region.

Njeni roditelji Ivo i Manda objavili su detalje posljednjeg ispraćaja, ali i posebnu molbu svima koji će u petak doći oprostiti se od njihove kćerke.

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Posljednji ispraćaj biće održan 11. septembra na groblju Inzersdorf u Beču. Okupljanje počinje u 13 sati, kada će građani, prijatelji i poznanici moći lično odati počast Luciji i upisati se u knjigu žalosti. Svečani blagoslov počinje u 15 sati, nakon čega će uslijediti ukop.

"Daleko od očiju, ali zauvijek blizu srca"

Lucijini roditelji oprostili su se od kćerke emotivnom porukom objavljenom u osmrtnici.

"Daleko od očiju, ali zauvijek blizu srca. Sa zahvalnošću za nezaboravno vrijeme opraštamo se od naše voljene Lucije", stoji u poruci.

"Svi koji Luciju nose u srcu srdačno su pozvani da se od 13 sati lično oproste od nje i upišu u knjigu žalosti. Svečani blagoslov počinje u 15 sati. Nakon toga pratimo je do njenog posljednjeg počivališta. U našim srcima živiš dalje", poručila je porodica.

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Umjesto cvijeća i drugih znakova pažnje, roditelji su uputili posebnu molbu. Pozvali su sve koji žele odati počast Luciji da podrže organizaciju Herckinder Osterajh Tedihaus, koja pomaže porodicama djece sa srčanim oboljenjima. Na mjestu posljednjeg ispraćaja biće postavljena kutija za donacije.

Ova molba ima posebno značenje. Lucia se od najranijeg djetinjstva borila s urođenom srčanom manom, a tokom života prošla je kroz sedam operacija srca. Bila je povezana i s austrijskim udruženjem Herckinder Osterajh.

Lucija je rođena i odrasla u Beču, ali je bila snažno vezana za Bosnu i Hercegovinu. Njeni roditelji Ivo i Manda porijeklom su iz Bosanske Posavine, otac iz Dubrava kod Brčkog, a majka iz Ulovića, mjesta u blizini Brčkog.

Na svoje korijene bila je posebno ponosna. U jednom razgovoru za HRT kazala je da rado dolazi u Bosnu i Hercegovinu, a hrvatski jezik govorila je tečno i u svom domu.

Šira javnost upoznala ju je 2024. godine, kada je najprije osvojila titulu Mis Beča, a potom i Mis Austrije. Nacionalnu titulu osvojila je sa samo 20 godina, prenosi "Radiosarajevo".

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Lucija Šišić

tragedija

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