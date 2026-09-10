Dara Bubamara presjekla: Danima se brujalo o njenom angažmanu u Zvezdama Granda

Dara Bubamara otkrila je šta će se dešavati u narednom periodu kada je njeno žiriranje u pitanju. Pjevačica je priznala da li ostaje u "Zvezdama Granda", ali otkrila je jedan detalj koji niko nije mogao ni da pretpostavi.

Mjesecima se spekulisalo da li Dara Bubamara ostaje u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" i šta se dešava sa njenim pregovorima, budući da joj je ponuđena stolica i u drugom takmičenju.

Pjevačica nije željela da otkriva detalje razgovora sa čelnicima, a sada se oglasila za Blic i otkrila nam lijepe vijesti.

"Vidimo se u ‘Zvezdama Granda’, ostajem! Ali tu nije kraj iznenađenjima. Uskoro ćete me gledati u još jednoj emisiji. Biće ludo, direktno i potpuno u mom stilu! I naravno, Dara će vas obradovati novom pjesmom i spotom. Ne stajem, radim punom parom i jako", rekla je Dara za Blic.

Dara: "Novac je presudan"

Pjevačica je nedavno šokirala priznanjem da ne isključuje mogućnost prelaska u neki drugi muzički format ukoliko dobije bolju ponudu.

"Šoubiznis je to, zašto da ne... Ja sam poslovna, lijepo mi je bilo sa Cecom, sa svim kolegama, ako je neki bolji format i ponuda, zašto da ne... Uslovi su bitni, ali na prvom mestu novac", bila je brutalno iskrena pjevačica, koja je i nedavno aludirala na prelazak iz jednog takmičenja u drugo.