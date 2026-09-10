Logo

Srpska influenserka udata za milionera iz Kazahstana otkrila kako žive

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 11:17

Komentari:

0
Инфлуенсерка из Ниша Милица Полскаја пажњу јавности привлачи причама о луксузном животу који води са супругом, милионером из Казахстана, и њихових петеро дјеце. Милица често на друштвеним мрежама показује дијелове свакодневице, а сада је одговарала и на питања пратилаца. Једно од њих односило се на супруга и његов посао.
Foto: Instagram/printscreen

Influenserka iz Niša Milica Polskaja pažnju javnosti privlači pričama o luksuznom životu koji vodi sa suprugom, milionerom iz Kazahstana, i njihovih petero djece.

Milica često na društvenim mrežama pokazuje dijelove svakodnevice, a sada je odgovarala i na pitanja pratilaca. Jedno od njih odnosilo se na supruga i njegov posao.

Porodica živi u ogromnoj kući koja više podsjeća na dvorac. Milica je ranije pokazivala dijelove luksuznog doma, u kojem se nalaze dva bazena, lift i veliki broj prostorija.

Kako je ispričala, jedan sprat kuće ima oko 15 prostorija, četiri kupatila i veliku garderobu, dok je u planu i postavljanje lifta.

– Moj muž radi, zarađuje da bih ja uživala. Ja i moja djeca – rekla je Milica opisujući njihov način života.

Milica ne krije da uživa u luksuzu, ali ni da je veliki dio pažnje posvetila svom izgledu. Ispričala je da je njen djed ostavio novac njoj i sestri koji su trebale potrošiti kada napune 18 godina.

Svoj dio novca iskoristila je za operaciju grudi, a kasnije je uradila i nos i usne. Danas kaže da je zadovoljna svojim izgledom i da joj se dopada takozvani „barbi“ izgled.

Na društvenim mrežama često pokazuje djeliće svakodnevnog života, luksuznu kuću i trenutke provedene sa porodicom.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

influenskerka

milioner

Kazahstan

Brak

Djeca

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пала прва дисквалификација у "Елити 10" након стравичног инцидента

Scena

Pala prva diskvalifikacija u "Eliti 10" nakon stravičnog incidenta

3 h

0
Ендру Тејт, лијево, посматра свог брата Тристана док говори испред полицијске станице у Волунтарију, у Румунији, 21. маја 2025. године.

Scena

Braća Tejt ostaju iza rešetaka, sud odbio kauciju, a ovo je razlog

4 h

0
Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ

Scena

Dragana Mirković otkrila ko joj pravi društvo u luksuznom dvorcu u Beču

4 h

0
Мими Оро Милица старлета ријалити учесница

Scena

Mimi Oro trudna: Objavila fotografiju uz emotivan opis

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

40

Prihvaćen poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave

12

34

Slovenija ukida devetogodišnju osnovnu školu: Katastrofalan pad znanja pokrenuo veliku reformu

12

28

Bivši fudbaler Partizana izvršio samoubistvo

12

23

Vidović: Za isplatu stare devizne štednje biće emitovane obveznice vrijedne 3,67 miliona KM

12

19

Vlada Srpske: Produžena odluka o povratu 10 feninga za gorivo do 15. oktobra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima