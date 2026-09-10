Srpska influenserka udata za milionera iz Kazahstana otkrila kako žive

Influenserka iz Niša Milica Polskaja pažnju javnosti privlači pričama o luksuznom životu koji vodi sa suprugom, milionerom iz Kazahstana, i njihovih petero djece.

Milica često na društvenim mrežama pokazuje dijelove svakodnevice, a sada je odgovarala i na pitanja pratilaca. Jedno od njih odnosilo se na supruga i njegov posao.

Porodica živi u ogromnoj kući koja više podsjeća na dvorac. Milica je ranije pokazivala dijelove luksuznog doma, u kojem se nalaze dva bazena, lift i veliki broj prostorija.

Kako je ispričala, jedan sprat kuće ima oko 15 prostorija, četiri kupatila i veliku garderobu, dok je u planu i postavljanje lifta.

– Moj muž radi, zarađuje da bih ja uživala. Ja i moja djeca – rekla je Milica opisujući njihov način života.

Milica ne krije da uživa u luksuzu, ali ni da je veliki dio pažnje posvetila svom izgledu. Ispričala je da je njen djed ostavio novac njoj i sestri koji su trebale potrošiti kada napune 18 godina.

Svoj dio novca iskoristila je za operaciju grudi, a kasnije je uradila i nos i usne. Danas kaže da je zadovoljna svojim izgledom i da joj se dopada takozvani „barbi“ izgled.

Na društvenim mrežama često pokazuje djeliće svakodnevnog života, luksuznu kuću i trenutke provedene sa porodicom.

(Avaz)