Mimi Oro trudna: Objavila fotografiju uz emotivan opis

Starleta i nekadašnja rijaliti učesnica Milica Živanović, poznatija kao Mimi Oro, objavila je sretnu vijest i otkrila da je trudna.

Mimi se posljednjih godina povukla iz javnosti, zbog čega je njena objava iznenadila brojne pratioce. Na fotografiji koju je podijelila ponosno je pokazala trudnički stomak.

Mimi Oro pozirala je u cvjetnoj haljini, nježno pridržavajući stomak rukom, dok je s osmijehom gledala u kameru.

Uz fotografiju je objavila emotivnu poruku posvećenu vjeri, ljubavi i životu.

- Ne boj se samo vjeruj. Bog je veći od svega. Što je od Boga ostaće, što nije propašće. Najljepši poklon je kada se neko Bogu za tebe moli. Onaj ko prašta pobjeđuje neke stvari koje Bog zna da zaslužuješ bolje. Koliko god da smo sami Bog je veliki - napisala je ona uz emotikone trudnice i srca.

Mimi Oro javnost i danas pamti po učešću u kvizu u kojem je odgovarala na pitanja iz opće kulture, a njeni odgovori tada su izazvali brojne reakcije.

Nije znala koja je himna Srbije, kao ni koje je boje zastava te zemlje. Kada je upitana koja je najveća ptica, odgovorila je „oro“, po čemu je kasnije dobila nadimak Mimi Oro.

Nakon toga nastavila je pojavljivati se u rijaliti programima, ali se s vremenom povukla iz javnog života, prenosi Avaz