"Nudio mi je 40 miliona dolara da ćutim": Bivša partnerka Ilona Maska otkrila detalje ugovora

Ešli Sent Kler, bivša partnerka Ilona Maska i majka jednog od njegove djece, iznijela je nove tvrdnje o njihovom odnosu. O milijarderu je govorila povodom dokumentarca "Mask", reditelja Aleksa Gibnija, u kojem je jedna od sagovornica, piše Pipl.

Influenserka i spisateljica tvrdi da joj je Ilon Mask prije rođenja njihovog sina Romulusa, 2024. godine, poslao poruku u kojoj je napisao da želi "legiju djece prije građanskog rata".

Sent Kler se na Filmskom festivalu u Veneciji osvrnula i na Maskove političke objave na platformi Iks. Smatra da njegove poruke mogu imati ozbiljne posljedice i van društvenih mreža.

"Vjerujem da namjerno podstiče podele koje bi mogle biti katastrofalne ako se to ne reguliše ili obuzda, odnosno ako mi ne učinimo svoj deo i ne pokušamo to da zaustavimo", rekla je.

Tvrdi da joj je ponuđen veliki novac za ćutanje

Sent Kler iznijela je i tvrdnje o novcu koji joj je navodno ponuđen kako ne bi javno govorila o Masku. Prema njenim riječima, ponuđeno joj je 40 miliona dolara da u dokumentarcu ne otkriva detalje o njihovom odnosu.

"Kada vam se ponudi nešto takvo, to zaista pokreće raspravu u vašoj glavi o tome šta vaš govor znači, koliko vredi i zašto žele da vam ponude toliki iznos da ne govorite", ispričala je.

O navodnom pokušaju sklapanja ugovora o poverljivosti govorila je i ranije. U junu je tvrdila da joj je Džared Birčal, koji upravlja djelom Maskovih poslova i imovine, predstavio takav ugovor.

Prema njenoj verziji događaja, Mask je najprije poslao poruku u kojoj je tražio da joj se isplati 15 miliona dolara za kuću i finansijsku sigurnost. Sent Kler tvrdi da je nekoliko dana kasnije telefonom razgovarala sa Birčalom i da joj je tada rečeno kako će morati da postoji neka vrsta ugovora o povjerljivosti.

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Navodi da je odbila ponudu koja je uključivala 15 miliona dolara, kao i dodatnih 100.000 dolara mjesečno tokom 20 godina, u zamjenu za ćutanje o njihovom odnosu.

Sa Maskom vodi spor oko njihovog sina

Sent Kler je u februaru 2025. podnela zahtjev za isključivo starateljstvo nad njihovim sinom Romulusom. Njihov odnos i spor oko djeteta takođe su među temama koje bi dokumentarac mogao da obradi.

"Mask", novi dokumentarac reditelja Aleksa Gibnija, premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji. Film se bavi Maskovim privatnim životom, poslovnom karijerom i njegovim uticajem, a u bioskope bi trebalo da stigne 16. oktobra.

Sam Mask nije učestvovao u njegovom snimanju. Još prošle godine, prije premijere, na platformi Iks opisao ga je kao film napravljen sa ciljem da ga ocrni.

(b92)