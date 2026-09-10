Dragana Mirković otkrila ko joj pravi društvo u luksuznom dvorcu u Beču

Pjevačica Dragana Mirković nakon razvoda od biznismena Tonija Bijelića ostala je živjeti u raskošnom dvorcu nadomak Beča, gdje život dijeli s članovima porodice, ali i poslugom.

Dragana u dvorcu živi sa sinom Markom, kćerkom Manuelom, snahom Melani i unukom, a kako je ranije otkrila, svi imaju dovoljno prostora i privatnosti.

Porodične tajne

Govoreći svojevremeno o porodičnom životu, pjevačica je otkrila i detalje o braku sina Marka i snahi Melani.

- Iako rizikujem da me djeca ubiju jer ih spominjem, reći ću samo da su se Marko i Melani vjenčali i da smo sve to obavili u najstrožoj tajnosti. Presretna sam zbog svega, rekla je Dragana.

Istakla je da je posebno ponosna na svoju djecu i da joj je drago što i dalje žive s njom.

- Marko i Manuela su djeca kakva se samo mogu poželjeti! Ponosna sam što sam njihova majka i drago mi je što i sada žive sa mnom. Ni sin ni snaha nisu otišli iz dvorca. Uživamo zajedno, a kada to požele, svako ima svoj sprat i potpunu privatnost i slobodu, kazala je.

U velikom zdanju ne žive samo članovi porodice. S njima je i posluga, kojoj je, prema Draganinim riječima, također na raspolaganju poseban sprat.

Djeca joj najveća podrška

Dragana je ranije govorila i o odnosu s nasljednicima, naglašavajući koliko joj njihova pažnja znači.

- Oni uživaju, ponosni su na mamu, što je prirodno i normalno. Jako su pažljivi, šalju mi poruke, pitaju me da li sam se umorila. Ja im kažem: 'Djeco, šta vam je, pa znate svoju majku'. Mama je stijena. Nije sve uvijek lagano, ali ja sam ponosna na sebe kako izdržavam, ispričala je pjevačica.

Uprkos promjenama koje su uslijedile nakon razvoda, Dragana je ostala u porodičnom dvorcu, a zajednički život s djecom, snahom i unukom očigledno joj pruža dodatnu bliskost i podršku, piše Blic.