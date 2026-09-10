Udes na putu Banjaluka-Mrkonjić Grad: Obustavljen saobraćaj

Autor:ATV redakcija
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U ranim jutarnjim časovima došlo je do saobraćajne nesreće na magistralnom putu Banjaluka-Mrkonjić Grad u mjestu Bočas.
"Zbog saobraćajne nezgode, u prekidu je odvijanje saobraćaja na magistralnom putu Banja Luka-Mrkonjić Grad, dionica Krupa na Vrbasu-Bočac, kod male centrale u mjestu Bočac. Policijski uviđaj je u toku", navodi AMS RS.
Prema posljednjim informacijama članova jedne Viber grupe, saobraćaj je pušten, ali se saobraća samo desnom trakom.
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