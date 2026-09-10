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Udes na putu Banjaluka-Mrkonjić Grad: Obustavljen saobraćaj

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10.09.2026 09:13

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

U ranim jutarnjim časovima došlo je do saobraćajne nesreće na magistralnom putu Banjaluka-Mrkonjić Grad u mjestu Bočas.

"Zbog saobraćajne nezgode, u prekidu je odvijanje saobraćaja na magistralnom putu Banja Luka-Mrkonjić Grad, dionica Krupa na Vrbasu-Bočac, kod male centrale u mjestu Bočac. Policijski uviđaj je u toku", navodi AMS RS.

Prema posljednjim informacijama članova jedne Viber grupe, saobraćaj je pušten, ali se saobraća samo desnom trakom.

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Tagovi :

Banjaluka

Mrkonjić Grad

Bočac

Saobraćajna nesreća

obustavljen saobraćaj

AMS RS

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