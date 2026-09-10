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Na globalnom planu: Između istorije, politike i svijeta koji se mijenja

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Izvor:

ATV

10.09.2026 09:58
На глобалном плану: Између историје, политике и свијета који се мијења
Foto: atv

U novoj epizodi emisije „Na globalnom planu” donosimo priče o najvažnijim događajima koji su obilježili protekle dane.

U fokusu je sahrana generala Ratka Mladića o kojoj su govorili i svjetski mediji, koji su odlučili da izvještavanje svedu na etikete i kvalifikacije pa su uz samu vijest o hiljadama okupljenih ponavljali izraze koji nisu prošli pored novinarske etike. Zbog toga postavljamo pitanje gdje prestaje informacija, a gdje počinje politika.

Šta se iz svega što je uslijedilo može zaključiti o odnosu Srbije i Evropske unije? Kakav je stvarni stav Evrope prema posljednjim događajima i kakve posljedice oni mogu imati na evropski put ?

O tim pitanjima razgovaraćemo sa gostom emisije, šefom misije BiH pri EU Obradom Kesićem.

Donosimo i priču iz Sjedinjenih Američkih Država, gd‌je se obilježava godišnjica terorističkog napada 11. septembra – događaja koji je promijenio svjetsku politiku i bezbjednosnu sliku svijeta.

Među temama emisije biće i promjene u načinu na koji je predstavljena mapa svijeta, kao i pitanja koja otvaraju novi prikazi granica i teritorija. Govorimo i o Ajfelovom tornju, jednom od najpoznatijih simbola Pariza, koji je nedavno bio zatvoren za posjetioce.

Posebnu priču donosimo iz Holandije, gd‌je ćemo vas povesti na jednu od najvećih i najpoznatijih parada cvijeća.

„Na globalnom planu” i ovaj put donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

„Na globalnom planu” četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Ines Đanković

Na globalnom planu

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