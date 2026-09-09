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Bez plana: Nove tenzije na regionalnoj i međunarodnoj sceni

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Izvor:

ATV

09.09.2026 12:07
Без плана: Нове тензије на регионалној и међународној сцени
Foto: atv

U novoj epizodi emisije „Bez plana” ispitujemo u kom pravcu idu regionalni i međunarodni odnosi.

Dani nakon smrti, komemoracije i sahrane generala Ratka Mladića razbuktali su nove diplomatske ratove, koji ozbiljno prijete da ponovo pogoršaju odnose ne samo u regionu nego i mnogo šire.

Istovremeno, zakulisni pritisci na briselsku administraciju dodatno komplikuju odnose unutar Evropske unije, dok uspjeh desničarske Alternative za Njemačku na pokrajinskim izborima otvara nova pitanja o političkom pravcu Evrope. Dodatne tenzije donosi i američka diplomatska inicijativa, predvođena Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, koja je rezultirala novim kontaktima između Vašingtona i Moskve.

Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.

„Bez plana” srijedom u 20 časova i 30 minuta.

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ATV

bez plana

Predrag Ćurković

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