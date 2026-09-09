Bez plana: Nove tenzije na regionalnoj i međunarodnoj sceni

Izvor:
ATV
U novoj epizodi emisije „Bez plana” ispitujemo u kom pravcu idu regionalni i međunarodni odnosi.
Dani nakon smrti, komemoracije i sahrane generala Ratka Mladića razbuktali su nove diplomatske ratove, koji ozbiljno prijete da ponovo pogoršaju odnose ne samo u regionu nego i mnogo šire.
Istovremeno, zakulisni pritisci na briselsku administraciju dodatno komplikuju odnose unutar Evropske unije, dok uspjeh desničarske Alternative za Njemačku na pokrajinskim izborima otvara nova pitanja o političkom pravcu Evrope. Dodatne tenzije donosi i američka diplomatska inicijativa, predvođena Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, koja je rezultirala novim kontaktima između Vašingtona i Moskve.
Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.
„Bez plana” srijedom u 20 časova i 30 minuta.
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