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Suprug ubio ženu vaspitačicu u vrtiću

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09.09.2026 12:51

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Супруг убио жену васпитачицу у вртићу
Foto: Envato/travelarium

U opštinskom vrtiću na istoku Tajlanda danas je došlo do pucnjave u kojoj je ubijena učiteljica, dok je 44 djece i još nekoliko zaposlenih bezbjedno evakuisano iz objekta. Prema navodima vlasti i lokalnih medija, za napad je osumnjičen suprug ubijene žene, koji je policajac.

Pucnjava se dogodila oko 11 sati u opštinskom vrtiću Nong Pla Lai, u provinciji Čonburi, oko 150 kilometara jugoistočno od Bangkoka. Prema informacijama koje je objavio The Nation, pucnjava se dogodila u hodniku u prizemlju dok je nastava bila u toku.

Sva 44 deteta izvučena su iz vrtića bez povreda, zajedno sa tri druge učiteljice i još tri člana osoblja. Deca su nakon incidenta prebačena na bezbedno, a prema navodima lokalnih zvaničnika, nijedno dijete nije direktno vidjelo pucnjavu.

Prema izvještajima CNA i Bangkok Posta, osumnjičeni je policajac koji je nakon pucnjave otišao u svoj dom. Policija je opkolila kuću i pokušavala da ga ubijedi da se preda. Motiv napada za sada nije poznat.

Lokalni zvaničnici navode da je osumnjičeni prije pucnjave razgovarao sa suprugom u vrtiću, a potom pucao na nju. Sajan Klomaon, predsednik lokalnog saveta Nong Pla Lai, rekao je za AFP da se incident dogodio izvan učionice i da nijedno dijete nije bilo direktni svjedok napada.

Guverner Čonburija Naris Niramajvong naredio je da vrtić bude zatvoren, dok će stručnjaci za mentalno zdravlje biti dostupni djeci i zaposlenima kako bi im pružili psihološku podršku nakon traumatičnog događaja.

Pucnjava je ponovo otvorila pitanje bezbednosti u školama i kontrole oružja na Tajlandu. Zemlja ima jednu od najviših stopa posjedovanja vatrenog oružja u Aziji, a posljednjih godina zabilježeno je više teških oružanih napada. Vlasti su nakon nekoliko nedavnih incidenata najavile preispitivanje propisa o oružju.

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Tagovi :

Tajland

Pucnjava

Ubistvo

Vrtić

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