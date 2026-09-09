Merc žestoko udario na AfD: "Vaša politika je sinonim za etničko čišćenje"

Njemački kancelar Fridrih Merc optužio je Alternativu za Njemačku (AfD) da podržava Rusiju protivno interesima Njemačke i da zagovara antimigracionu politiku koja je ravna "etničkom čišćenju".

Merc se obratio Bundestagu nakon što je njegova stranka pretrpjela težak poraz od AfD-a, koji je proteklog vikenda ubjedljivo pobijedio na izborima u istočnoj pokrajini Saksonija-Anhalt, vodeći kampanju zasnovanu na protivljenju migraciji.

AfD nije odmah odgovorio na zahtjev agencije Reuters za komentar, ali je ranije odbacivao optužbe za ekstremizam, ocjenjujući ih kao zastrašivanje i uvredu za njegove birače, prenosi Telegraf.

"Ljudi migrantskog porijekla takođe rade u zanatskim i stručnim zanimanjima. Ako bi se ostvarilo ono što se ovdje zagovara, odnosno ’remigracija’, to ne bi bilo ništa drugo nego sinonim za etničko čišćenje zasnovano na porijeklu i boji kože", rekao je Merc.