Merc žestoko udario na AfD: "Vaša politika je sinonim za etničko čišćenje"

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Njemački kancelar Fridrih Merc optužio je Alternativu za Njemačku (AfD) da podržava Rusiju protivno interesima Njemačke i da zagovara antimigracionu politiku koja je ravna "etničkom čišćenju".
Merc se obratio Bundestagu nakon što je njegova stranka pretrpjela težak poraz od AfD-a, koji je proteklog vikenda ubjedljivo pobijedio na izborima u istočnoj pokrajini Saksonija-Anhalt, vodeći kampanju zasnovanu na protivljenju migraciji.
AfD nije odmah odgovorio na zahtjev agencije Reuters za komentar, ali je ranije odbacivao optužbe za ekstremizam, ocjenjujući ih kao zastrašivanje i uvredu za njegove birače, prenosi Telegraf.
"Ljudi migrantskog porijekla takođe rade u zanatskim i stručnim zanimanjima. Ako bi se ostvarilo ono što se ovdje zagovara, odnosno ’remigracija’, to ne bi bilo ništa drugo nego sinonim za etničko čišćenje zasnovano na porijeklu i boji kože", rekao je Merc.
Merz attackiert die AfD: „Was Sie hier propagieren, nämlich Remigration, ist ja nichts anderes als eine ethnische Säuberung“https://t.co/4yL7fhejDx pic.twitter.com/0S4p2T26ym— NIUS (@niusde_) September 9, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
13
08
12
54
12
51
12
49
12
27
Trenutno na programu