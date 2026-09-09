Osuđen na dvije godine zatvora jer je zlostavljao bivšu partnerku koristeći Teslinu aplikaciju

Australijski biznismen Enriko Puči osuđen je na dve godine i tri meseca zatvora zbog višegodišnjeg nasilja u porodici nad svojom bivšom partnerkom Stejsi, uključujući korišćenje Tesline aplikacije za daljinsko upravljanje njenim automobilom.

Sud je utvrdio da se radilo o dugoročnom obrascu prisile, dominacije i zastrašivanja, izveštava Gardijan .

Nasilje od strane bivšeg partnera

Među najneobičnijim oblicima zlostavljanja bio je daljinski upravljač njenog Tesle. Pre skoro godinu dana, Stejsi je tri puta tokom noći probudio auto-alarm.

Četiri godine je bila izložena nasilju od strane svog bivšeg partnera i, prema policijskim dokumentima, bila je previše uplašena da izađe napolje i proveri šta se dešava jer je sumnjala da Puči oštećuje vozilo. Sljedećeg jutra nije pronašla spoljna oštećenja na automobilu, ali je primjetila da je elektronska kontrolna tabla resetovana i da je dodat profil roditeljskog nadzora kojem nije mogla da pristupi.

Tri dana kasnije, Puči ju je pratio kolima i vikao na nju zbog muškarca sa kojim se viđala. „Mislila si da ćeš se izvući. U tvojim sam kolima. U tvojim sam kartama“, vikao je, prema policijskom izvještaju.

Daljinsko ograničavanje brzine

Stejsi je ubrzo shvatila da profil omogućava gotovo potpunu kontrolu nad vozilom. Preko Tesline aplikacije bilo je moguće ograničiti brzinu, promeniti podešavanja klime, zaključati automobil i odrediti vreme tokom kojeg se vozilo sme koristiti.

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Policijski dokumenti navode da je između 6. i 12. novembra 2025. godine Puči daljinski mijenjao temperaturu u automobilu, prebacujući je sa izuzetno niske na izuzetno visoku. Posebnu bezbjednosnu zabrinutost predstavljao je „Valet Mode“, koji ograničava brzinu automobila na 40 kilometara na sat.

Prema policijskim dokumentima, Stejsi više nije imala potpunu kontrolu nad svojim vozilom od 1. novembra, dok je Puči bila jedina osoba sa pristupom kontrolama putem aplikacije. „Žrtva nije mogla da vozi brže od određenog ograničenja brzine, a nedavno tokom ovog perioda okrivljeni je uključio 'Valet režim' koji je odmah smanjio brzinu na 40 km/h.“

„Ovo je stvorilo ozbiljne probleme sa bezbjednošću u saobraćaju za žrtvu“, navodi se u dokumentima. Policija je saopštila da je ponašanje izazvalo ogroman stres kod Stejsi, oštetilo njeno mentalno zdravlje i stvorilo strah za njenu fizičku bezbjednost tokom vožnje.

Sud: Oblik osmišljen da učvrsti moć

Puči, pedesetogodišnji biznismen, osuđen je po 30 tačaka optužnice za krivična djela porodičnog nasilja. Sudija Piter Fezer ga je osudio na dvije godine i tri mjeseca zatvora na sudu u Paramati, sa minimalnim vremenom od 15 mjeseci koje mora da odsluži prije nego što može da podnese zahtev za uslovni otpust.

Puči se izjasnio krivim nedelju dana prije ročišta zakazanog za avgust. Sudija je prilikom izricanja presude napomenuo da je zlostavljanje trajalo četiri godine i da je uključivalo brojne metode koje je koristio da kontroliše svoju bivšu partnerku. Pored Tesla aplikacije, u presudi se navodi da je lažirao ponude za posao kako bi Stejsi učinio zavisnom od sebe i sprečio je da iskoristi druge mogućnosti.

„U cjelini gledano, to je ponašanje koje je prisilne i kontrolišuće prirode. To je obrazac osmišljen da učvrsti moć i primora na poslušnost“, rekao je Fezer.

Davio ju je dok se nije onesvestila

Policijski dokumenti takođe opisuju mnogo ozbiljnije fizičko zlostavljanje. U martu 2020. godine, Stejsi je rekla Puči u autu da želi da prekine vezu. Njen dvogodišnji sin je bio sa njom. Prema dokumentima, Puči je pretila da više nikada neće videti njeno djete ako ga ostavi, uzela joj je telefon i poslala bivšem mužu SMS poruku u kojoj je rekla da ne može da se brine o svom sinu.

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Zatim ju je na silu izvukao iz auta, odvukao do stuba i pritisnuo uz njega. „Reci zbogom sinu“, rekao joj je prije nego što se odvezao sa djetetom, ostavljajući je bez telefona i auta. Nekoliko minuta kasnije, vratio se, zgrabio je za ruku i upozorio je šta će se desiti ako ponovo pokuša da prekine vezu.

U drugom incidentu 2021. godine, nakon što su se venčali, Puči ju je davio dok nije izgubila svest. Stejsi je rekla policiji da se sjeća da je dahtala i borila se za život. „Sve je utihnulo i žrtva se onesvjestila“, navodi se u dokumentima. U to vrijeme, Stejsi je verovala da će umrijeti.

Stejsi je kupila automobil dok su još bili zajedno. Pošto se nije dobro snalazila sa tehnologijom, prema policijskim dokumentima, Puči joj je ponudio pomoć oko Tesla aplikacije. Rekao joj je da automobil mora biti registrovan na njegovo ime kako bi mogao da preuzme kontrolu nad aplikacijom i pomogne joj.

Žalba na presudu

Navodi se da je ona na ovo pristala isključivo zato što joj je bila potrebna pomoć sa tehnologijom u vozilu. Upravo je taj pristup Puči kasnije koristio da nastavi da daljinski kontroliše automobil nakon što je veza prekinuta.

Puči se žalio na presudu po 30 krivičnih djela, a novo ročište zakazano je za kraj oktobra. Među zločinima za koje je osuđen bili su praćenje ili zastrašivanje, fizički napad, davljenje bez pristanka, pretnja ubistvom i uznemiravanje putem komunikacionih usluga.

Ovo nije njegov prvi ozbiljan problem sa zakonom. Savezni sud je 2017. godine utvrdio da se njegova kompanija za čišćenje Grouped Property Services odnosila prema ranjivim stranim radnicima kao prema „robovima“. Radnicima nisu isplaćivane plate mjesecima, ostavljajući neke bez hrane, namještaja i neophodne medicinske njege.

Kompanija je potom kažnjena sa skoro 450.000 dolara, a Puči sa 3.000 dolara zbog otpuštanja zaposlene koja je pitala zašto joj nije plaćena zarada. Australijska komisija za hartije od vrijednosti i investicije zabranila mu je upravljanje kompanijama na pet godina 2022. godine zbog njegove uloge u kolapsu tri kompanije koje su poveriocima dugovale skoro 10 miliona dolara.

(indeks)