Broj poginulih u Nepalu porastao na 1.367

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Foto: Tanjug/AP Photo/Dar Yasin

Broj poginulih u poplavama na sjeveru Nepala porastao je na 1.367, javila je Kineska centralna televizija, pozivajući se na nadležne organe.

U izvještaju se navodi da je 5.132 ljudi na spisku nestalih. Poplave su izbile 26. avgusta i zahvatile su Nepal i kinesku pokrajinu Tibet, prenosi Srna. Bujica u Nepalu

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