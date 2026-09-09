Broj poginulih u Nepalu porastao na 1.367

Autor:ATV redakcija
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Broj poginulih u poplavama na sjeveru Nepala porastao je na 1.367, javila je Kineska centralna televizija, pozivajući se na nadležne organe.
U izvještaju se navodi da je 5.132 ljudi na spisku nestalih.
Poplave su izbile 26. avgusta i zahvatile su Nepal i kinesku pokrajinu Tibet, prenosi Srna.
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