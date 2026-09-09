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Broj poginulih u Nepalu porastao na 1.367

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09.09.2026 10:04

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Војници непалске војске прегледају куће уништене у недавним поплавама у Бетраватију, Непал, у уторак, 8. септембра 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dar Yasin

Broj poginulih u poplavama na sjeveru Nepala porastao je na 1.367, javila je Kineska centralna televizija, pozivajući se na nadležne organe.

U izvještaju se navodi da je 5.132 ljudi na spisku nestalih.

Poplave su izbile 26. avgusta i zahvatile su Nepal i kinesku pokrajinu Tibet, prenosi Srna.

Bujica u Nepalu

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Nepal

Bujica u Nepalu

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