Stradao mladi rukometaš: Marko (16) krenuo biciklom na nastavu, ali nije stigao do učionice

Autor:ATV redakcija
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Tuga, žalost i nevjerica zavladale su Ljubuškim nakon tragične saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio 16-godišnji Marko Grbavac. Od mladog rukometaša Marka se opraštaju prijatelji, školski drugari, profesori, saigrači i sportski kolektivi.
Mladić je stradao u jutarnjim satima u neposrednoj blizini Srednje strukovne škole „Ruđer Bošković“, dok je biciklom išao na nastavu.
Tragedija se dogodila oko sedam časova, svega nekoliko metara od školske ograde. Marko je krenuo u školu, u drugi razred mašinskog smjera – mehatronika, ali do učionice nije stigao.
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Na mjesto nesreće žurno je stigao tim Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Ljubuški. Preduzet je postupak reanimacije, ali su povrede, nažalost, bile preteške i mladiću nije bilo moguće pomoći, piše ljportal.com.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona navode da su u nesreći učestvovali M. M. (24) iz Ljubuškog s vozilom marke „mercedes“ i 16-godišnjak iz Ljubuškog s biciklom.
Uviđaj saobraćajne nesreće izvršili su policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije PU Ljubuški, uz prisustvo i nadzor dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva ZHK.
M. M. je lišen slobode zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
Tragedija je duboko potresla učenike i radnike Srednje strukovne škole „Ruđer Bošković“, ali i susjedne Gimnazije Ljubuški.
Nastava je nakon tragičnog događaja obustavljena.
Vijest o smrti 16-godišnjaka brzo se proširila Ljubuškim, a posebno je pogodila njegov Humac i Šipovaču.
„Bio je stvarno dobar dečko, dobrica, normalan, nije bio od problema“ – riječi su kojima ga se prisjećaju oni koji su ga poznavali.
Od Marka se emotivnom porukom oprostila i Ekipa s igrališta Luke, podsjetivši na njegovu vedrinu, osmijeh i sportske trenutke.
„Zauvijek ćemo čuvati uspomenu na tebe, na tvoju vedrinu, tvoj osmijeh i tvoje obrane u dresu Šipovače. Počivao u miru Božjem! Porodici izražavamo iskreno saučešće“ – poručili su.
Marko je bio i član Rukometne akademije „Izviđač“ Ljubuški, zbog čega je njegov prerani odlazak pogodio i rukometnu zajednicu.
Iz RK „Izviđač Agram“ uputili su izraze iskrenog saučešća njegovoj porodici, prijateljima i svim članovima Rukometne akademije „Izviđač“.
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