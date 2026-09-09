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Stradao mladi rukometaš: Marko (16) krenuo biciklom na nastavu, ali nije stigao do učionice

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09.09.2026 10:45

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Страдао млади рукометаш: Марко (16) кренуо бициклом на наставу, али није стигао до учионице
Foto: Društvene mreže

Tuga, žalost i nevjerica zavladale su Ljubuškim nakon tragične saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio 16-godišnji Marko Grbavac. Od mladog rukometaša Marka se opraštaju prijatelji, školski drugari, profesori, saigrači i sportski kolektivi.

Stradao u jutarnjim časovima

Mladić je stradao u jutarnjim satima u neposrednoj blizini Srednje strukovne škole „Ruđer Bošković“, dok je biciklom išao na nastavu.

Tragedija se dogodila oko sedam časova, svega nekoliko metara od školske ograde. Marko je krenuo u školu, u drugi razred mašinskog smjera – mehatronika, ali do učionice nije stigao.

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Na mjesto nesreće žurno je stigao tim Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Ljubuški. Preduzet je postupak reanimacije, ali su povrede, nažalost, bile preteške i mladiću nije bilo moguće pomoći, piše ljportal.com.

Oglasila se i policija

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona navode da su u nesreći učestvovali M. M. (24) iz Ljubuškog s vozilom marke „mercedes“ i 16-godišnjak iz Ljubuškog s biciklom.

Uviđaj saobraćajne nesreće izvršili su policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije PU Ljubuški, uz prisustvo i nadzor dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva ZHK.

M. M. je lišen slobode zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Nastava obustavljena

Tragedija je duboko potresla učenike i radnike Srednje strukovne škole „Ruđer Bošković“, ali i susjedne Gimnazije Ljubuški.

Nastava je nakon tragičnog događaja obustavljena.

Vijest o smrti 16-godišnjaka brzo se proširila Ljubuškim, a posebno je pogodila njegov Humac i Šipovaču.

„Bio je stvarno dobar dečko, dobrica, normalan, nije bio od problema“ – riječi su kojima ga se prisjećaju oni koji su ga poznavali.

Od Marka se emotivnom porukom oprostila i Ekipa s igrališta Luke, podsjetivši na njegovu vedrinu, osmijeh i sportske trenutke.

„Zauvijek ćemo čuvati uspomenu na tebe, na tvoju vedrinu, tvoj osmijeh i tvoje obrane u dresu Šipovače. Počivao u miru Božjem! Porodici izražavamo iskreno saučešće“ – poručili su.

Marko je bio i član Rukometne akademije „Izviđač“ Ljubuški, zbog čega je njegov prerani odlazak pogodio i rukometnu zajednicu.

Iz RK „Izviđač Agram“ uputili su izraze iskrenog saučešća njegovoj porodici, prijateljima i svim članovima Rukometne akademije „Izviđač“.

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Tagovi :

Marko Grbavac

tragedija

nesreća

ljubuški

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