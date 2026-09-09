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Banjalučanin drogiran izazvao saobraćajku, suvozač teško povrijeđen

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09.09.2026 09:38

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Бањалучанин дрогиран изазвао саобраћајку, сувозач тешко повријеђен
Foto: ATV

Banjalučanin D.Š. je uhapšen u Novom Gradu nakon što je pod uticajem droge izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je teško povrijeđen suvozač.

"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su lišili slobode vozača D.Š. iz Banja Luke, koji je oko 08,40 časova u Novom Gradu prouzrokovao saobraćajnu nezgodu upravljajući vozilom pod uticajem opojnih droga.

Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je u nezgodi kao suvozač učestvovalo lice M.Č. iz Banja Luke, koje je u nezgodi zadobilo teške tjelesne povrede", navode iz PU Prijedor.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičenog D.Š. dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Ugrožavanje javnog saobraćaja“.

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Tagovi :

Banjaluka

Novi Grad

Droga

hapšenje

PU Prijedor

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