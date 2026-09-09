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Sa ljubavnicom došao pod Ostrog, pa tražio blagoslov: Odgovor oca Gojka mnoge će natjerati da se zamisle

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09.09.2026 10:24

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Са љубавницом дошао под Острог, па тражио благослов: Одговор оца Гојка многе ће натјерати да се замисле

Otac Gojko Perović godinama je služio kraj života Svetog Vasilija Ostroškog, gdje se susretao sa ljudima koji su dolazili sa najrazličitijim molbama i očekivanjima. Jedna situacija ostala je posebno upečatljiva.

Kako je ispričao, pod Ostrog je došao čovjek sa ljubavnicom, držeći je za ruku, i zatražio blagoslov za njihovu ljubav.

Otac Gojko objasnio im je da, prema hrišćanskom učenju, blagoslovena zajednica muškarca i žene podrazumijeva brak ili barem težnju ka njemu i da se veza sa ljubavnikom ili ljubavnicom ne može na taj način blagosloviti.

Njegov odgovor ih je, kako je ispričao, iznenadio. Par je insistirao na tome da se voli i pitao kako njihova ljubav može biti sporna ako je Bog ljubav.

Ovom pričom Perović je želio da ukaže na nešto mnogo šire - način na koji pojedini ljudi dolaze pred svetinju očekujući da će sam dodir života ili blagoslov riješiti problem, bez promene sopstvenog ponašanja.

Sveštenik je ispričao da je viđao ljude koji prilaze sa novčanicima, ključevima, dokumentima iz banke, pa čak i nakitom, želeći da ih prislone uz život.

Prema njegovim riječima, smisao vjere nije u tome da će dodir svetinje učiniti da novčanik uvek bude pun ili da životni problemi jednostavno nestanu.

Kao mnogo važnije istakao je molitvu, post i rad na sebi.

Govoreći i o ljudima koji na Ostrog dolaze zbog bolesti, problema u braku ili nemogućnosti da dobiju djecu, otac Gojko poručuje da suština nije u očekivanju trenutnog rješenja, već u promijeni čovjeka i njegovog odnosa prema sebi i drugima.

(Blic Žena)

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Ostrog

ljubavnica

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