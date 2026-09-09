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Putin: Moskva i Pjongjang će nastaviti da jačaju strateško partnerstvo

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09.09.2026 10:51

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Руски предсједник Владимир Путин разговара са вршиоцем дужности гувернера Тверске области Виталијем Корољовим током њиховог састанка у Кремљу у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool AP

Rusija i Sjeverna Koreja će nastaviti da rade na jačanju svog strateškog partnerstva, naveo je ruski predsjednik Vladimir Putin u telegramu čestitki upućenoj sjevernokorejskom lideru Kim Džong Unu povodom 78. godišnjice osnivanja Demokratske Narodne Republike Koreje.

"Dragi druže Kim Džong Un, dragi prijatelju, primite moje srdačne čestitke povodom 78. godišnjice osnivanja Demokratske Narodne Republike Koreje. Tokom proteklih godina, vaša zemlja je postigla impresivne uspjehe u društvenoj i ekonomskoj sferi i značajno je ojačala svoju poziciju na svjetskoj sceni", napisao je Putin u telegramu.

Kako prenosi Korejska centralna novinska agencija, Putin je istakao da su odnosi Moskve i Pjongjanga uvijek bili zasnovani na principima prijateljstva, dobrosusjedstva i uzajamne pomoći.

"I nesumnjivo ćemo nastaviti da veoma blisko sarađujemo kako bismo dalje jačali sveobuhvatno strateško partnerstvo između naših zemalja", naglasio je Putin, prenosi Srna.

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Ruski lider je dodao da to "u potpunosti služi interesima naroda Rusije i Sjeverne Koreje i da je u skladu sa osiguravanjem regionalne bezbjednosti i izgradnjom novog, pravednijeg, multipolarnog svjetskog poretka".

Zaključujući svoju poruku, Putin je poželio Kim Džong Unu "dobro zdravlje i uspjeh u javnoj službi", a svim građanima Sjeverne Koreje "blagostanje i prosperitet", prenio je TASS.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Moskva

Pjongjang

Rusija

Sjeverna Koreja

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