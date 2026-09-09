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Poljak osuđen na osam mjeseci zatvora zbog izazivanja požara

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09.09.2026 09:17

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Ватрогасци се боре са шумским пожаром у близини Благона током пожара на југозападу Француске, 29. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva, File

Četrdesetogodišnji Poljak osuđen je na osam mjeseci zatvora, uslovno na tri godine, nakon što je slučajno izazvao požar paleći vatru za roštilj na otvorenom u Epanomiju, blizu Soluna na sjeveru Grčke.

Vatrogasci su pozvani da ugase požar, u kojem je izgorjelo oko 39 metara kvadratnih suve trave.

Neimenovani Poljak rekao je sudu da nije očekivao da će se dogoditi bilo šta loše i da nije znao da je roštiljanje na otvorenom zabranjeno u tom području. On je dodao da je u Grčku došao na odmor.

Ovo se dogodilo u okolnostima strogih ograničenja u vezi sa požarima na otvorenom u Grčkoj, posebno tokom ljetnje sezone, podsjeća "Katimerini", prenosi Srna.

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Tagovi :

požar

Suđenje

roštilj

Zatvor

izazivanje opšte opasnosti

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