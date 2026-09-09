Poljak osuđen na osam mjeseci zatvora zbog izazivanja požara

Četrdesetogodišnji Poljak osuđen je na osam mjeseci zatvora, uslovno na tri godine, nakon što je slučajno izazvao požar paleći vatru za roštilj na otvorenom u Epanomiju, blizu Soluna na sjeveru Grčke.

Vatrogasci su pozvani da ugase požar, u kojem je izgorjelo oko 39 metara kvadratnih suve trave.

Neimenovani Poljak rekao je sudu da nije očekivao da će se dogoditi bilo šta loše i da nije znao da je roštiljanje na otvorenom zabranjeno u tom području. On je dodao da je u Grčku došao na odmor.

Ovo se dogodilo u okolnostima strogih ograničenja u vezi sa požarima na otvorenom u Grčkoj, posebno tokom ljetnje sezone, podsjeća "Katimerini", prenosi Srna.