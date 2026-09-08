Hercegovci se guše u dimu, vazduh zagađen

Gust dim i neprijatan miris širi se ovih dana jugom Srpske. Posljedice višemjesečnih požara koji su opustošili sve pred sobom, stigli su i do pluća Hercegovaca.

Vazduh u Trebinju jutros je bio izuzetno zagađen, kažu to zvanični podaci. Pojedini parametri bilježe povećane vrijednosti.

"08.09.2026. godine u periodu od 00 do 9 časova su znatno povećane satne vrijednosti suspendovanih čestica (PM 10) i suspendovanih čestica (PM 2,5). Takođe u periodu od 03.09-08.09.2026. godine prekoračena je ciljna vrijednost prizemnog ozona O3 koja prema Uredbi o vrijednostima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/12) za maksimalnu dnevnu osmočasovnu srednju vrijednost iznosi 120 mikrograma po kubnom metru (ne smije se prekoračiti u više od 25 dana po kalendarskoj godini u toku tri godine mjerenja) prekoračena je 2 dana", kazala je načelnik odjeljenja za životnu sredinu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Ranka Radić.

Teško dišemo, žale se južnjaci pred kamerom ATV-a.

"Teško je i ružno. Evo nas ko u Sarajevu da smo. Zagađeno je. Da ako padne kiša da ovo pogasi", "Smeta mi, ali šta da se radi. Jednostavno je to nešto protiv čega ne možemo, to je priroda", "Da li vama teško pada ovaj vazduh? Teško je još meni staroj", "Vazduh je grozan, teško dišem od samog jutra", rekli su.

Neki su danas stizali do Odjeljenja za pulmologiju trebinjske Bolnice. Pacijenti kažu da otežano dišu i kašlju.

"Utiče na sve, a najviše na ljude koji inače imaju problema sa disanjem i koji imaju alergije. To su astmatičari i oni dolaze kod nas na odjeljenje i upravo ih je nekoliko bilo danas na pregledu koji su se žalili na dim", rekla je specijalista pneumoftiziolog Dušanka Mićunović Jovanović.

Stručnjaci savjetuju da ovih dana smanjimo boravak na otvorenom prostoru, a ako već moramo kažu da nosimo maske.

Hercegovci se već godinama tokom ljeta guše u dimu. Samo ove godine od požara stradale su brojne biljne vrste. Ekosistem je uništen, a trebaće decenije da se oporavi.