Oprez zbog požara na magistralnom putu Gacko Bileća

Autor:ATV redakcija
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Zbog širenja požara na magistralni put Gacko-Bileća iz VTSJ Gacko mole vozače na oprez.
Kako navode iz VTSJ Gacko došlo je do širenja požara prema magistralnom putu Gacko-Bileća te se vozači mole na oprez.
"Pod kontrolom je, tu se nalazi vozilo koje to kontroliše", rekao je Žarko Rudović komandir VTSJ Gacko.
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