Logo

Oprez zbog požara na magistralnom putu Gacko Bileća

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.09.2026 14:53

Komentari:

0
Пожар код Гацка
Foto: Ustupljena fotografija

Zbog širenja požara na magistralni put Gacko-Bileća iz VTSJ Gacko mole vozače na oprez.

Kako navode iz VTSJ Gacko došlo je do širenja požara prema magistralnom putu Gacko-Bileća te se vozači mole na oprez.

"Pod kontrolom je, tu se nalazi vozilo koje to kontroliše", rekao je Žarko Rudović komandir VTSJ Gacko.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gacko

požar

Bileća

Komentari (0)

Pročitajte više

Пожар у Чесми и Дебељацима, ватрогасци на терену

Banja Luka

Požar u Česmi i Debeljacima, vatrogasci na terenu

4 h

0
Трагедија у БиХ: Ватрогасац преминуо након гашења шумског пожара

Društvo

Tragedija u BiH: Vatrogasac preminuo nakon gašenja šumskog požara

6 h

0
Требиње: Стабилна ситуација на свим пожариштима

Društvo

Trebinje: Stabilna situacija na svim požarištima

7 h

0
Билећа пожар ватра

Gradovi i opštine

Ugašen požar u selu Korita

7 h

0

Više iz rubrike

Билећа пожар ватра

Gradovi i opštine

Ugašen požar u selu Korita

7 h

0
Пожар у Дрвару.

Gradovi i opštine

Požari u Drvaru na samo 500 metara od kuća, očekujemo pomoć iz Banjaluke i Laktaša

7 h

0
Фоча

Gradovi i opštine

"Foča je centar našeg regiona"

8 h

0
Младен Мандић, Туристичка организација Града Фоча.

Gradovi i opštine

Mandić: Pogoduje nam vremenska prognoza

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

33

Ovo na US Openu nije viđeno 34 godine

16

30

Kojić: Konaković populizmom želi da pokaže da je veći musliman od Alije

16

20

Vulić: Konakovićev predizborni politički performans

16

17

Šok za košarkaše Srbije pred jedan od ključnih mečeva

16

13

Afera u školi trese svijet: Spavala sa đakom jer je htjela da je vole

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima