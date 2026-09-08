Oprez zbog požara na magistralnom putu Gacko Bileća

Zbog širenja požara na magistralni put Gacko-Bileća iz VTSJ Gacko mole vozače na oprez.

Kako navode iz VTSJ Gacko došlo je do širenja požara prema magistralnom putu Gacko-Bileća te se vozači mole na oprez.

"Pod kontrolom je, tu se nalazi vozilo koje to kontroliše", rekao je Žarko Rudović komandir VTSJ Gacko.