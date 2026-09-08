U Egiptu otkrivena grobnica stara 4.400 godina, evo ko je u njoj bio sahranjen

Špansko-egipatski arheološki tim otkrio je u Sakari grobnicu iz kasne Pete dinastije egipatskog Starog kraljevstva sa dvije pogrebne kapele i reljefima koji su zadržali svoje originalne boje iako su nastali prije više od 4.000 godina, saopštilo je danas Egipatsko Ministarstvo turizma i antikviteta.

Prema navodima egipatskih vlasti, otkriće pruža nove i dragocjene informacije o arhitekturi, umjetnosti i administrativnom životu starog Egipta.

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Ministarstvo je saopštilo da su u grobnici bili sahranjeni poznati vladar Junmin i njegov otac Iti, a među najznačajnijim karakteristikama otkrića ističu se pogrebni tekstovi koji su odlično očuvani.

Grobnica je pronađena tokom ovogodišnjih ljetnjih iskopavanja, koja vode Autonomni univerzitet u Barseloni i egipatski Vrhovni savjet za antikvitete.

(Telegraf)