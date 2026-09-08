Logo

Bh. firma sa 1.300 radnika privremeno obustavlja rad

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.09.2026 15:52

Komentari:

0
Игман Коњиц
Foto: Igman Konjic

Jedna od najvećih firmi namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, Igman d.d. Konjic, privremeno obustavlja proizvodnju u utorak, 8. septembra, ovaj put zbog problema s vodosnabdijevanjem.

Kako je saopšteno iz kompanije, tehničke poteškoće u vodosnabdijevanju dovele su do nedostatka vode i pražnjenja raspoloživih bazena, zbog čega nije moguće organizovati redovan rad proizvodnih pogona.

Haker

Nauka i tehnologija

Brutalno nasilje radi zabave: Morbidni internet trend širi se među mladima

Naime, proizvodni procesi u Igmanu zahtijevaju kontinuiran dotok vode, pa u trenutnim okolnostima proizvodnja ne može biti nastavljena. Iz firme navode da su u stalnom kontaktu s JKP Vodovod i kanalizacija Konjic, čije ekipe rade na otklanjanju kvara i stabilizaciji mreže.

Prema trenutnim očekivanjima, vodosnabdijevanje bi trebala biti normalizovana tokom utorka, dok je povratak radnika i nastavak proizvodnje planiran za srijedu, 9. septembra. Dakle, ako kvar bude otklonjen prema planu, riječ je o kratkotrajnoj obustavi proizvodnje.

Prošle godine proizvodnju zaustavio nedostatak baruta

Zanimljivo je da ovo nije prvi put u posljednjih godinu dana da je Igman primoran privremeno zaustaviti proizvodnju, iako je prošlogodišnji razlog bio potpuno drukčiji.

golman pixabay

Fudbal

Golman iz devete lige postaje kralj u državi

Početkom septembra 2025. proizvodnja je zaustavljena zbog nedostatka baruta iz Srbije, nakon što je obustavljena isporuka ove ključne sirovine za proizvodnju municije. Većina zaposlenih tada je upućena na korištenje preostalog godišnjeg odmora, piše "Biznisinfo.ba".

Problem je nastao nakon zabrane izvoza iz Srbije, odakle je Igman nabavljao barut potreban za svoju proizvodnju. Situacija je tada otvorila i pitanje ovisnosti domaće namjenske industrije o uvoznim sirovinama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Igman Konjic

Konjic

Komentari (0)

Više iz rubrike

Какав удар за Најк! Испали из 100 великих компанија

Ekonomija

Kakav udar za Najk! Ispali iz 100 velikih kompanija

5 h

0
Злато

Ekonomija

Zašto evropske države iznenada premještaju tone zlata iz Sjeverne Amerike?

3 d

0
Русија и Кина постигле велики договор

Ekonomija

Rusija i Kina postigle veliki dogovor

3 d

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Cijena nafte blago pala

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

30

Kojić: Konaković populizmom želi da pokaže da je veći musliman od Alije

16

20

Vulić: Konakovićev predizborni politički performans

16

17

Šok za košarkaše Srbije pred jedan od ključnih mečeva

16

13

Afera u školi trese svijet: Spavala sa đakom jer je htjela da je vole

16

10

Cvijanović: Pozivam vojnog atašea Srbije da ostane u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima