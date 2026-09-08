Bh. firma sa 1.300 radnika privremeno obustavlja rad

Jedna od najvećih firmi namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, Igman d.d. Konjic, privremeno obustavlja proizvodnju u utorak, 8. septembra, ovaj put zbog problema s vodosnabdijevanjem.

Kako je saopšteno iz kompanije, tehničke poteškoće u vodosnabdijevanju dovele su do nedostatka vode i pražnjenja raspoloživih bazena, zbog čega nije moguće organizovati redovan rad proizvodnih pogona.

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Naime, proizvodni procesi u Igmanu zahtijevaju kontinuiran dotok vode, pa u trenutnim okolnostima proizvodnja ne može biti nastavljena. Iz firme navode da su u stalnom kontaktu s JKP Vodovod i kanalizacija Konjic, čije ekipe rade na otklanjanju kvara i stabilizaciji mreže.

Prema trenutnim očekivanjima, vodosnabdijevanje bi trebala biti normalizovana tokom utorka, dok je povratak radnika i nastavak proizvodnje planiran za srijedu, 9. septembra. Dakle, ako kvar bude otklonjen prema planu, riječ je o kratkotrajnoj obustavi proizvodnje.

Prošle godine proizvodnju zaustavio nedostatak baruta

Zanimljivo je da ovo nije prvi put u posljednjih godinu dana da je Igman primoran privremeno zaustaviti proizvodnju, iako je prošlogodišnji razlog bio potpuno drukčiji.

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Početkom septembra 2025. proizvodnja je zaustavljena zbog nedostatka baruta iz Srbije, nakon što je obustavljena isporuka ove ključne sirovine za proizvodnju municije. Većina zaposlenih tada je upućena na korištenje preostalog godišnjeg odmora, piše "Biznisinfo.ba".

Problem je nastao nakon zabrane izvoza iz Srbije, odakle je Igman nabavljao barut potreban za svoju proizvodnju. Situacija je tada otvorila i pitanje ovisnosti domaće namjenske industrije o uvoznim sirovinama.