Kristina je ostala trudna sa nepunih 15 godina, tokom trudnoće otkrila prevaru, dijete morala ostaviti kod oca

Sa nepunih 15 godina saznala je da je trudna. Umjesto bezbrižnog detinjstva, pred Kristinom Šterleman tada su se našli maloljetnička trudnoća, majčinstvo i odluke koje bi bile teške i za mnogo stariju osobu.

Izabrala je da rodi dijete, ali ono što je uslijedilo nije bila priča kakvu je mogla da zamisli.

Danas, godinama kasnije, Kristina otvoreno govori o svemu što je prošla - od trudnoće u tinejdžerskom dobu, preko teškog porođaja i komplikacija, borbe za odnos sa ćerkom i života u porodici u kojoj se često osjećala kao višak, pa sve do novih ljubavi, još dvije ćerke i čovjeka kojeg njena djeca danas doživljavaju kao oca.

Ipak, jedan dio njene priče posebno pokazuje koliko život umije da bude nepredvidiv.

„Imala sam 15 godina i bila sam sigurna da želim da rodim dijete“

Kada je primetila da joj menstruacija kasni oko nedelju dana, Kristina je rekla majci šta se dešava. Dobila je test za trudnoću, a rezultat je bio pozitivan. Uslijedio je razgovor koji joj je zauvijek ostao u sjećanju. Majka joj je objasnila šta znači abortus, ali i koje mogućnosti postoje ukoliko ne želi da nastavi trudnoću.

Kristina, međutim, nije željela ni da razmatra tu opciju.

- Dok mi je mama pričala o abortusu, nisam želela ni da slušam. Imala sam neki unutrašnji bijes i nemir i bila sam sigurna da želim da rodim dijete. Mama mi je tada rekla rečenicu koju nikada neću zaboraviti: ona ne može da donese odluku umjesto mene. Rekla mi je da je to odluka koju moram sama da donesem - sjeća se Kristina.

Bila je uplašena, uplakana i svjesna da ulazi u nešto za šta nije bila spremna. Ipak, odluka je bila jasna.

- Koliko god da mi je bilo teško i koliko god da sam bila uplašena, isto toliko sam bila sigurna da želim da rodim dijete. Svoju odluku saopštila je tadašnjem partneru. Njegova prva reakcija nije bila ono čemu se nadala, ali je nakon razgovora i njegova odluka bila da zajedno započnu život - priča.

Svijet Tinejdžerka (17) koja je jedva čekala da postane mama, preminula dan poslije proslave otkrivanja pola bebe

Roditelji su joj pružili podršku, dok su se neki prijatelji udaljili. Kristina kaže da je u tom periodu nije previše zanimalo šta će okolina misliti.

Tokom trudnoće otkrila je prevaru

Zajednički život počeo je dok je Kristina još bila veoma mlada i trudna. Međutim, već tokom drugog i trećeg mjeseca trudnoće počele su situacije koje su joj budile sumnju.A onda je došao porođaj koji će joj, kako kaže, promijeniti život na način koji nije mogla ni da zamisli.

Hitna operacija i borba za život

Kada je došlo vrijeme da rodi, Kristina je otišla u porodilište. Nije se dovoljno otvorila, zbog čega je porođaj završen hitnim carskim rezom.

Tokom operacije došlo je do komplikacije. Već narednog dana ljekari su joj saopštili da ima veliki hematom koji pokušavaju da riješe lijekovima i injekcijama, ali bez uspjeha.

Situacija je postala toliko ozbiljna da su njeni roditelji pozvani u bolnicu.

- Morali su da potpišu saglasnost za novu operaciju, uz upozorenje da je zahvat veoma rizičan i da postoji mogućnost da se Kristina neće probuditi.

U partnerovom telefonu pronalazila je poruke, a kada bi ga pitala sa kim se dopisuje, dobijala je odgovor da je riječ o drugarici. Kristina mu nije povjerovala, ali je tada odlučila da ćuti.

Sve dok jedne večeri nije rešila da ga prati. Tada je videla prizor koji joj je potvrdio ono čega se plašila. Vratila se kući bez reakcije, sela na krevet i zaplakala.

- Kada je došao kući, rekla sam mu da sam ga pratila i da sam vidjela šta sam vidjela. Rekao mi je da nisam trebala da ga pratim i da nisam dobro vidjela, da su njih dvoje samo drugari. Ja sam na to zažmurila jer sam imala samo 15 godina i bila sam trudna - ističe.

Ljekari su se borili da joj sačuvaju matericu i u tome su uspjeli.

Kada se probudila nakon svega što je prošla, sačekala ju je još jedna informacija - ovog puta iz privatnog života.

Kristina se sjeća da joj je majka djelovala veoma uznemireno. Pitala ju je šta se dogodilo, a odgovor koji je dobila odnosio se na njenog tadašnjeg partnera. Majka joj je pokazala fotografiju koju je dobila od njegove majke. Na njoj je bio Kristinin tadašnji partner sa drugom djevojkom.

Ipak, uprkos svemu što je već prošla, Kristina se vratila kod njega.

Njihov zajednički život nije dugo potrajao. Problemi su se samo gomilali, a partner je, prema njenim riječima, nastavio da je vara i postajao sve nezainteresovaniji za nju. Dodatni problem bio je odnos sa njegovom bakom, posebno kada je u pitanju bila briga o njenoj ćerki.

Zdravlje Kakva ishrana se preporučuje u prvom tromjesečju trudnoće: Važno je za razvoj bebe

Kristina opisuje situacije u kojima bi joj se dijete probudilo tokom noći, a baka bi preuzela kompletnu brigu o bebi. Slično se, kaže, događalo i oko svakodnevnih kućnih poslova. Imala je utisak da joj se stalno stavlja do znanja da nije dovoljno sposobna. Na kraju više nije mogla da izdrži.

Najteža odluka: ćerku je ostavila kod njenog oca

Kristina je odlučila da napusti partnera i vrati se kod svojih roditelja. Sa sobom je povela i ćerku.

Međutim, njena porodica tada nije bila u dobroj finansijskoj situaciji. Radio je samo njen otac, dok majka zbog zdravstvenih problema nije mogla da radi niti da preuzme brigu o djetetu dok bi Kristina pokušavala da pronađe posao.

- Tada sam morala da donesem najveću i najtežu odluku u svom životu. Svoje dijete sam ostavila kod njenog oca jer moji roditelji tada nisu bili u dobroj finansijskoj situaciji. Radio je samo moj tata, dok je mama bila jako zdravstveno bolesna i nije mogla da radi, niti je mogla da brine o mom djetetu dok bih ja išla da radim. Znala sam da ja u tom trenutku nisam mogla svom djetetu da priuštim sve ono što mu je bilo potrebno. Njen otac i njegova porodica tada su bili u mnogo boljoj finansijskoj situaciji i znala sam da će oni moći mom djetetu da priušte sve što joj je potrebno, što ja tada nisam mogla. Zato sam donijela tu odluku, iako mi je bilo jako teško - objašnjava Kristina.

To, međutim, nije značilo da je odustala od svoje ćerke.

Kada bi dolazila da je vidi, kaže da joj nije bilo dozvoljeno da sa njom bude nasamo. Opisuje i situaciju kada je jednog toplog dana izašla sa ćerkom u dvorište, dok je baka išla za njima korak po korak.

- Uzela sam svoje dijete u naručje i izašla u dvorište. Ona je odmah izašla za mnom. Ja pružim jedan korak, ona pruži jedan korak. Uvek mi je bila iza leđa i nikada mi nije dopustila da budem nasamo sa svojim djetetom.

Vremenom je situacija postala još komplikovanija.

„Rekli su mom djetetu da sam je ostavila jer je nisam željela“

Otac njene ćerke kasnije se ponovo oženio i dobio još djece. Kristina kaže da je tada imala velike probleme, jer je njenoj ćerki govorila loše stvari o njoj.

Scena Edita otkrila šta joj najviše smeta nakon porođaja: „Ne podnosim velike grudi“

Najviše ju je pogodila tvrdnja da je dijete ostavila zato što ga nije željela.

Ipak, u međuvremenu su izgladili odnose, Kristina redovno viđa svoju najstariju djevojčicu, ali nije željela da je odvoji od prijatelja i školskih drugara sa kojima je odrastala.

Danas ima tri ćerke, a onda se u njen život vratio neko iz prošlosti

Krajem 2019. godine Kristina je započela novu vezu. U toj vezi dobila je još dvije ćerke - drugu sa 18, a treću sa 21 godinom.

Porodica je jedno vrijeme živjela u Srbiji, a zatim se preselila u Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku.

Međutim, kada je njena najmlađa ćerka imala oko tri mjeseca, Kristina je jednog dana uzela samo ranac i pasoše i izašla iz kuće dok partner nije bio kod kuće.

Otišla je nekoliko ulica dalje, kod žene kojoj je vjerovala, a zatim pozvala svoje roditelje da dođu po njih.

Vratila se u Srbiju.

Život joj je donio potpuno neočekivan obrt

Tokom 2025. godine ponovo je stupila u kontakt sa muškarcem kojeg je poznavala sedam godina ranije. Njihova prva veza bila je kratka, ali se sada sve promenilo.

Došao je trenutak da ga upozna sa svojim ćerkama.

Otišli su kod njega, a Kristina je svojim djevojčicama rekla da idu kod maminog druga na roštilj. Ono što je tada vidjela ostalo joj je duboko urezano u sećanje.

Njene ćerke su se odmah opustile, smijale, igrale i skakale po krevetu sa njim.

A onda je njena starija ćerka izgovorila rečenicu koju Kristina nije očekivala.

- Mama, ja ne želim da idem kući. Ja želim još da se igram sa Borisom.

Ubrzo je usledio još jedan veliki trenutak - prosidba pred njenim ćerkama.

„Nije sve u biologiji“

Danas Kristina živi sa sadašnjim suprugom i svoje tri ćerke vidi kao porodicu koja je pronašla ono što joj je dugo nedostajalo - sigurnost.

Njene dvije mlađe ćerke njega praktično ne poznaju kao bilo koga drugog osim kao očinsku figuru. Starija ćerka zna svog biološkog oca, ali ga, prema Kristinim riječima, gotovo i ne spominje.

Za nju je roditeljstvo mnogo više od biologije.

Porodica Ispovijest: Medicinska sestra Kristina (24) zatrudnila sa oženjenim doktorom (60)

- Moje djevojčice su njega prihvatile kao pravog oca. Kao što i on njih gleda kao svoju djecu. Nema biologije. Samo bih voljela da to mogu ljudima da dočaram - ističe.

Danas žive na relaciji Srbija - Njemačka. On radi i živi u Njemačkoj, dok su djevojčice trenutno u Srbiji, gdje su krenule u vrtić. Kristina uči njemački, porodica čeka spajanje i planira novi život u Nemačkoj.

Njena najstarija ćerka je, kaže, čak bila uz nju kada je izgovorila svoje sudbonosno „da“.

„Žena ženi treba da bude podrška, a ne osuda“

Poslije svega što je prošla, Kristina danas ima drugačiji pogled na odluke, porodicu i roditeljstvo.

Ne želi da njena priča bude razlog da neko osuđuje mlade majke, žene koje odlaze iz loših odnosa ili djecu koja odrastaju u drugačijim porodičnim okolnostima.

Nikada ne znate šta se dešava iza nečijih zatvorenih vrata. Zato smatram da bi žena ženi trebala da bude podrška, a ne osuda.

Posebnu poruku ima i za devojčice i mlade žene koje tek biraju sa kim će graditi život.

Ljubav, kaže, jeste važna, ali sama po sebi nije dovoljna. Potrebni su poštovanje, sigurnost, odgovornost i dobrota. Ne treba žuriti, već posmatrati kako se neko ponaša prema vama, prema drugim ljudima i onda kada mu nešto nije po volji.

(Ona.rs)